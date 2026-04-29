Le come-back de Starbucks se confirme, le titre suit

(Zonebourse.com) - Starbucks signe l'une des plus fortes progressions de l'indice S&P 500 mercredi à la Bourse de New York après avoir publié des résultats bien meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars, et avoir relevé dans la foulée ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe de Seattle, première chaîne de cafés dans le monde, a dégagé sur la période janvier-mars un bénéfice opérationnel hors exceptionnels en hausse de 24% à 891,9 millions de dollars, dépassant largement le consensus qui s'était établi à 767,7 millions.

Le bénéfice net par action ressort à 50 cents par action, contre 41 cents un an plus tôt, un résultat là encore supérieur à la prévision moyenne de 43 cents des analystes.

"Back to Starbucks" : un plan qui commence à porter ses fruits

Indicateur très suivi, les ventes mondiales des cafés ouverts depuis au moins 13 mois ont augmenté de 6,2%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,7%.

Dans la région Amériques, où Starbucks réalise la plus grande partie de son activité, les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 7,1%, soit plus de trois points de plus que le consensus ( 3,7%).

Elles ont par ailleurs renoué avec la croissance ( 0,5%) en Chine, sans toutefois atteindre le rebond de 3,4% espéré par le consensus.

"Le plan "Back to Starbucks" dope les ventes".... "Une inflexion serait-elle en train de moudre?".... Les analystes new-yorkais saluaient dans l'ensemble cette publication bien meilleure que prévu mercredi.

Selon eux, cette dynamique favorable devrait se poursuivre dans les mois qui viennent grâce au succès de ses boissons rafraîchissantes (e nergy refreshers) et au prochain lancement de nouvelles gammes d'espresso, de matcha et de chai.

Au vu de ces performances, Starbucks a d'ailleurs porté sa prévision de croissance comparable sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026 à au moins 5% au lieu de 3% précédemment.

Des marges encore sous surveillance

Ses perspectives en termes d'amélioration des marges semblaient, en revanche, moins convaincre les spécialistes.

Dans son communiqué diffusé hier, l'enseigne dit viser une "légère progression" de sa marge opérationnelle hors éléments exceptionnels sur l'exercice.

A en croire les observateurs, la marge devrait profiter de la meilleure organisation du groupe, notamment des commandes servies plus vite, de la meilleure gestion des files d'attente, d'une simplification des recettes (pour que les employés perdent moins de temps sur les boissons complexes) et de gains de productivité par le personnel.

John Zolidis, un fin connaisseur du secteur de la consommation à Wall Street, se montre plus circonspect.

"L'action se traite actuellement sur la base de multiples de valorisation de 40x pour ce qui concerne le PER et de 22x pour le ratio Valeur d'entreprise/Ebitda", fait-il valoir.

"Ces niveaux représentent des primes significatives par rapport aux valorisations historiques moyennes du titre, ce qui suggère que le marché juge que les profits actuels sont anormalement bas et qu'ils vont fortement rebondir", ajoute-t-il.

"Si nous pensons que l'équipe de direction prend les bonnes décisions en vue de redresser l'entreprise, nous ne sommes pas convaincus qu'il sera facile d'augmenter les marges aussi facilement que prévu", poursuit le professionnel.

"C'est pourquoi nous conseillons de ne pas acheter l'action pour le moment et de nous tenir à l'écart du titre en attendant de voir comment la situation évolue", conclut l'analyste.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, la valeur s'octroyait une progression de 7,6% pour revenir à des plus hauts d'un an. Elle affiche un gain de près de 25% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de plus de 4% pour le S&P 500.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.