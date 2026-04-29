 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le come-back de Starbucks se confirme, le titre suit
information fournie par AOF 29/04/2026 à 16:58

(Zonebourse.com) - Starbucks signe l'une des plus fortes progressions de l'indice S&P 500 mercredi à la Bourse de New York après avoir publié des résultats bien meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars, et avoir relevé dans la foulée ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe de Seattle, première chaîne de cafés dans le monde, a dégagé sur la période janvier-mars un bénéfice opérationnel hors exceptionnels en hausse de 24% à 891,9 millions de dollars, dépassant largement le consensus qui s'était établi à 767,7 millions.

Le bénéfice net par action ressort à 50 cents par action, contre 41 cents un an plus tôt, un résultat là encore supérieur à la prévision moyenne de 43 cents des analystes.

"Back to Starbucks" : un plan qui commence à porter ses fruits

Indicateur très suivi, les ventes mondiales des cafés ouverts depuis au moins 13 mois ont augmenté de 6,2%, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,7%.

Dans la région Amériques, où Starbucks réalise la plus grande partie de son activité, les ventes à périmètre comparable ont augmenté de 7,1%, soit plus de trois points de plus que le consensus ( 3,7%).

Elles ont par ailleurs renoué avec la croissance ( 0,5%) en Chine, sans toutefois atteindre le rebond de 3,4% espéré par le consensus.

"Le plan "Back to Starbucks" dope les ventes".... "Une inflexion serait-elle en train de moudre?".... Les analystes new-yorkais saluaient dans l'ensemble cette publication bien meilleure que prévu mercredi.

Selon eux, cette dynamique favorable devrait se poursuivre dans les mois qui viennent grâce au succès de ses boissons rafraîchissantes (e nergy refreshers) et au prochain lancement de nouvelles gammes d'espresso, de matcha et de chai.

Au vu de ces performances, Starbucks a d'ailleurs porté sa prévision de croissance comparable sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026 à au moins 5% au lieu de 3% précédemment.

Des marges encore sous surveillance

Ses perspectives en termes d'amélioration des marges semblaient, en revanche, moins convaincre les spécialistes.

Dans son communiqué diffusé hier, l'enseigne dit viser une "légère progression" de sa marge opérationnelle hors éléments exceptionnels sur l'exercice.

A en croire les observateurs, la marge devrait profiter de la meilleure organisation du groupe, notamment des commandes servies plus vite, de la meilleure gestion des files d'attente, d'une simplification des recettes (pour que les employés perdent moins de temps sur les boissons complexes) et de gains de productivité par le personnel.

John Zolidis, un fin connaisseur du secteur de la consommation à Wall Street, se montre plus circonspect.

"L'action se traite actuellement sur la base de multiples de valorisation de 40x pour ce qui concerne le PER et de 22x pour le ratio Valeur d'entreprise/Ebitda", fait-il valoir.

"Ces niveaux représentent des primes significatives par rapport aux valorisations historiques moyennes du titre, ce qui suggère que le marché juge que les profits actuels sont anormalement bas et qu'ils vont fortement rebondir", ajoute-t-il.

"Si nous pensons que l'équipe de direction prend les bonnes décisions en vue de redresser l'entreprise, nous ne sommes pas convaincus qu'il sera facile d'augmenter les marges aussi facilement que prévu", poursuit le professionnel.

"C'est pourquoi nous conseillons de ne pas acheter l'action pour le moment et de nous tenir à l'écart du titre en attendant de voir comment la situation évolue", conclut l'analyste.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, la valeur s'octroyait une progression de 7,6% pour revenir à des plus hauts d'un an. Elle affiche un gain de près de 25% depuis le début de l'année, à comparer avec une hausse de plus de 4% pour le S&P 500.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

STARBUCKS
105,5000 USD NASDAQ +8,45%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 16:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône) l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, confirmant une information du Monde ( AFP / Damien MEYER )
    Rhône: un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur une trentaine d'enfants
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:34 

    Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Le premier Tesla Semi sort de la chaîne de production à grand débit
    information fournie par Reuters 30.04.2026 05:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank