Le Collège des Bernardins met en place son Institut des Hautes Études de Finance Religieuse

La religion s’invite dans la finance. Le Collège des Bernardins lance son Institut des Hautes Études de Finance Religieuse (IHEFR), sous l’impulsion de Jean-Baptiste de Franssu, président du Conseil Collégial du Collège des Bernardins et de l’IOR (Banque du Vatican). Ce dernier a longtemps travaillé chez Invesco et a aussi été président de l’Efama, l’association des gérants européens.

Le premier objectif de cet institut est de financer des programmes de formation à « la gestion de portefeuille éthique », indique un communiqué. Ces formations s’adressent aux économes diocésains et de communautés religieuses et leurs conseils, aux conseillers en gestion de patrimoine, aux gérants d’actifs, ainsi qu’aux particuliers et aux étudiants. Le second objectif est d’étudier « l’importance et le rôle de la finance religieuse dans le monde et identifier de potentiels domaines de coopération entre les grandes religions pour accroitre l’impact que celle-ci pourrait avoir sur le bien commun », selon la présentation de l’institut. L’idée est aussi de s’ouvrir aux autres religions.

10.000 milliards d’euros dans le monde

Cette « finance religieuse » représente environ 10.000 milliards d’euros dans le monde dont 4.000 milliards pour les musulmans et 1.800 milliards pour les chrétiens. Le « capital chrétien » est détenu par des institutions des églises chrétiennes, ainsi que par des familles et des patrimoines privés, selon l’IHEFR. Ces avoirs sont composés de valeurs mobilières et immobilières. L’institut observe que « les détenteurs ou les décisionnaires en matière d’investissement ne sont pas toujours formés aux techniques financières de gestion financière et à l’intégration de critères éthiques dans leurs portefeuilles ».

Le premier cycle de formation sera lancé le 27 janvier et s’étalera jusqu’au 12 mai 2025. Il s’agit d’une formation payante (entre 100 et 500 euros) et certifiante. Deux grandes thématiques seront abordées : la doctrine sociale de l’Eglise, un enseignement socle pour le monde financier et la gestion d’actifs pour une stratégie d’investissement éthique et à impact.

Parmi les enseignants figurent notamment Bertrand Badré (ex-Banque mondiale), Amaury de Balincourt (I Care by BearingPoint), Aurélie Baudhuin (Malakoff Humanis), Sylvain Chareton (Mandarine Gestion), John Dalla Costa (Centre for Ethical Orientation), Frédéric Debaere (I Care byBearingPoint), Benoit de Juvigny (ex. AMF) et Baudouin Roger (Collège des Bernardins).

