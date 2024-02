Le Collectif Porteurs H2O pourrait déposer une deuxième assignation en justice

L’association Collectif Porteurs H2O envisage de déposer une deuxième assignation en justice contre H2O AM LLP, H2O AM Europe SAS, H2O AM Holding, Natixis IM, KPMG et CACEIS, dans le cadre de l’affaire H2O-Lars Windhorst. Le premier dépôt de plainte a eu lieu le 20 décembre dernier devant le tribunal de Commerce de Paris.

« Nous allons très probablement faire état d’une deuxième assignation en justice, c’est ce que nous appelons une intervention volontaire. Cela consiste à intégrer un deuxième groupe de demandeurs à la première assignation », explique Gérard Maurin, fondateur de l’association. Le collectif n’a pas encore chiffré le montant du préjudice supplémentaire qui devra être estimé en fonction du nombre de nouveaux adhérents lorsque les adhésions seront clôturées. Pour le moment, il s'élève à 717 millions d’euros.

Depuis le premier dépôt de plainte, il y a un peu plus d’un mois, le collectif dénombre 1.600 nouveaux demandeurs. Il est ainsi passé de 6.200 professionnels représentés en décembre 2023, à 7.800 personnes début février 2024. « En matière financière, la prescription est de cinq ans. Le litige dans cette affaire, qui équivaut à la création des fonds cantonnés (sides-pocket ou SP), date d’août 2020", précise Gérard Maurin. Une action en justice est ainsi possible jusqu’en août 2025.

Une semaine auparavant, le collectif ne cachait pas son inquiétude face au placement en cessation de paiement de La Perla par le Tribunal de Bologne.

En parallèle, H2O AM a annoncé, le 26 janvier dernier, le remboursement d’un montant de 70 millions d’euros aux porteurs de ses fonds cantonnés. Le fondateur de l’association n’a, à ce jour, constaté aucun versement en rapport avec cette déclaration.

Mathilde Castagna