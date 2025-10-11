Le cofondateur du Thinking Machines Lab, M. Tulloch, rejoint Meta, selon le WSJ

(Ajout d'un contexte, plus de détails dans les paragraphes 2 à 6)

Andrew Tulloch, cofondateur du Thinking Machines Lab de Mira Murati, a quitté l'entreprise d'IA pour rejoindre Meta Platforms META.O , a rapporté le Wall Street Journal samedi.

Un porte-parole de Thinking Machines Lab a confirmé le départ au WSJ, déclarant qu'"Andrew a décidé de suivre une voie différente pour des raisons personnelles".

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Thinking Machines Lab n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Meta n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, avait déjà contacté l'ancienne directrice de la technologie d'OpenAI, Mira Murati, et lui avait proposé de racheter sa jeune entreprise, Thinking Machines Lab, avait rapporté le WSJ, précisant qu'en cas de refus, Zuckerberg avait approché plus d'une douzaine d'employés de l'entreprise, dont M. Tulloch, pour leur demander de quitter le navire.

Selon le WSJ, Mme Tulloch s'était vu offrir un package qui aurait pu valoir 1,5 milliard de dollars sur au moins six ans, avec des primes élevées et des performances boursières extraordinaires.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Meta avait offert à ses employés des primes de 100 millions de dollars pour les recruter, alors que le géant de la technologie cherche à accélérer sa stratégie en matière d'intelligence artificielle.

Meta a offert à des rémunérations parmi les plus lucratives de la Silicon Valley et a conclu des accords avec des startups pour attirer les meilleurs chercheurs, une stratégie qui fait suite aux performances décevantes de son modèle Llama 4.