Le cofondateur de WLF annonce le lancement de produits d'actifs réels en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

World Liberty Financial, une crypto-entreprise soutenue par la famille du président américain Donald Trump, lancera sa suite de produits d'actifs du monde réel au début du premier trimestre en janvier, a annoncé mercredi le cofondateur Zach Witkoff lors d'un événement à Dubaï.

USD1, la stablecoin de WLF, a été utilisée par une société MGX soutenue par Abu Dhabi pour payer son investissement dans Binance cette année.

L'annonce a été faite lors d'un événement de deux jours organisé par Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, à Dubaï, auquel ont participé des cadres supérieurs de l'entreprise et de l'industrie.