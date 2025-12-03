 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 090,09
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cookies publicitaires: la filiale française d'American Express écope de 1,5 million d'euros d'amende
information fournie par AFP 03/12/2025 à 10:51

La filiale française de l'opérateur de carte bancaire American Express s'est vu infliger une amende de 1,5 million d'euros pour non-respect de la législation en matière de cookies ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La filiale française de l'opérateur de carte bancaire American Express s'est vu infliger une amende de 1,5 million d'euros pour non-respect de la législation en matière de cookies ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La filiale française de l'opérateur de carte bancaire American Express s'est vu infliger une amende de 1,5 million d'euros pour non-respect de la législation en matière de cookies, a annoncé l'autorité de la protection des données (Cnil) mercredi.

La société a été sanctionnée "pour le non-respect des règles applicables en matière de traceurs (cookies)" sur son site web français, a indiqué la Cnil dans un communiqué.

L'autorité reproche à la filiale française du troisième émetteur de cartes de paiement au monde plusieurs manquements à la législation sur les cookies, ces traceurs qui suivent l'activité des internautes.

Selon la Cnil, les cookies étaient ainsi déposés "dès l'arrivée de l’utilisateur sur le site web" français de l'opérateur, "et avant même qu’il n’interagisse avec la fenêtre lui permettant d’exprimer un choix".

L'organisme a également constaté "que des traceurs à finalité publicitaire étaient déposés sur le terminal de l’utilisateur malgré son refus exprimé".

Il souligne que "le montant de cette amende tient compte du fait que la société a méconnu plusieurs obligations protectrices du consentement des internautes" mais aussi "du fait que la société s’est mise en conformité au cours de la procédure".

"Nous prenons très au sérieux les constats de la CNIL et nous sommes pleinement engagés à respecter les normes et les pratiques en matière de protection des données", a réagi auprès de l'AFP un porte-parole de American Express Carte France.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
360,620 USD NYSE +0,07%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipe de France de Rugby à Bordeaux
    Rugby: La France face au Japon, les USA et les Samoa à la Coupe du monde 2027
    information fournie par Reuters 03.12.2025 11:14 

    Le XV de France sera opposé au Japon, aux États-Unis et aux Samoa en phase de poules de la Coupe du monde 2027 en Australie (1er octobre-13 novembre), selon le tirage au sort effectué mercredi à Sydney. Les Bleus ont hérité d'un groupe clément, en évitant par exemple ... Lire la suite

  • Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin
    Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles
    information fournie par Reuters 03.12.2025 11:10 

    Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    France: l'activité du secteur privé renoue avec la croissance en novembre (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 11:04 

    L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )
    Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:01 

    Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank