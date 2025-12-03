 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Course à l'IA : face à Nvidia et Google, Amazon dévoile sa nouvelle puce Trainium 3 et annonce déjà la suivante
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/12/2025 à 10:45

AWS a présenté les nouveautés de sa puce IA, qui se veut comme le meilleur rapport prix-performance du marché.

( AFP / RONNY HARTMANN )

( AFP / RONNY HARTMANN )

La filiale d'Amazon dédiée à l'informatique à distance (cloud), Amazon Web Services (AWS), a dévoilé mardi 2 décembre sa nouvelle puce dédiée au développement et au fonctionnement de l'intelligence artificielle (IA), un processeur présenté comme économique alors que la concurrence s'accélère sur ce marché.

Il s'agit de la Trainium 3, dont les capacités de calcul ont plus que quadruplé (jusqu'à 4,4 fois plus plus) par comparaison avec la génération précédente, mise en production il y a un an seulement. Premier acteur mondial du cloud, AWS a mis au point les premières Trainium en 2020 pour réduire sa dépendance aux grands noms de l'électronique, en premier lieu Nvidia, dont les GPU (graphics processing units), des processeurs dits graphiques, sont les plus prisés pour l'IA.

Les Trainium n'offrent pas un éventail d'utilisations aussi large que les produits proposés par Nvidia, mais présentent des performances comparables dans le contexte de l'IA générative.

En attendant Trainium 4

Le groupe indique ainsi que le coût de développement (entraînement) et d'utilisation (inférence) de grands modèles d'IA générative avec Trainium permet aux clients d'AWS de réduire leurs coûts jusqu'à 50%. La start-up de génération de vidéo IA Decart peut notamment, toujours selon AWS, créer des séquences avec Trainium pour la moitié du prix de revient de l'utilisation de GPU.

L'arrivée de la Trainium 3 constitue une nouvelle illustration du durcissement de la concurrence dans l'univers des puces IA, longtemps dominé sans partage par Nvidia. Outre AWS, Google se renforce également, de son côté, sur ce créneau, avec son propre processeur IA, le Tensor Processing Unit (TPU).

La filiale d'Alphabet a surpris, mi-novembre, en expliquant que Gemini 3, considéré comme l'un des meilleurs assistants IA, avait été développé uniquement sur TPU, sans se servir de processeurs Nvidia. Mardi, lors de la conférence re:Invent, le patron d'AWS Matt Garman, a évalué à plus d'un million le nombre de puces Trainium déjà mises en service. "Nous les vendons aussi vite que nous pouvons les fabriquer", a-t-il assuré. "Trainium représente déjà plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires et continue à croître rapidement."

Sollicité par l'AFP, un porte-parole a néanmoins précisé que les Trainium n'étaient pas vendues à des tiers, d'autres opérateurs de centres de données par exemple, mais uniquement facturés dans le cadre de l'utilisation du cloud par des clients d'AWS. La Trainium 3 a aussi pour elle, selon AWS, de consommer 40% d'énergie en moins que ses prédécesseurs, à performances équivalentes. Amazon travaille déjà à la Trainium 4, dont il prévoit qu'elle réduise encore ses besoins en énergie de moitié par rapport à la version précédente,

IA: Intelligence artificielle

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants progressent dans des eaux de crue au village de Tukka, en Indonésie, le 2 décembre 2025 ( AFP / YT HARIONO )
    Inondations: la colère monte en Indonésie, plus de 800 morts
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:12 

    Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 800 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite

  • Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin
    Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles
    information fournie par Reuters 03.12.2025 11:10 

    Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )
    Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:01 

    Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    HSBC poursuit son remaniement avec la nomination d'un nouveau président
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 09:55 

    Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la tête de son conseil d'administration, dernière étape d'un remaniement à la tête de l'entreprise amorcé l'an dernier avec le remplacement du directeur général. M. Nelson, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank