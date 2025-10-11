information fournie par Reuters • 11/10/2025 à 21:24

Le cofondateur de Thinking Machines Lab, Andrew Tulloch, rejoint Meta, selon le WSJ

Andrew Tulloch, cofondateur du Thinking Machines Lab de Mira Murati, a quitté l'entreprise pour rejoindre Meta Platforms, a rapporté le Wall Street Journal samedi.