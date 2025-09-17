 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le cofondateur de Ben & Jerry's, M. Greenfield, démissionne en raison de sa perte d'indépendance au sein d'Unilever, selon le FT
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 06:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour élargir la distribution, sans modification du texte)

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, aquitté la marque de crème glacée qu'il avait contribué àcréer il y après d' un demi-siècle, a rapporté le Financial Times mercredi.

M. Greenfield a fait valoir que la société basée dans le Vermont avait perdu son indépendance depuis que la société mère britannique Unilever ULVR.L avait réduit son activisme social, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer l'information. Ben & Jerry's et Unilever n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Greenfield a déclaré qu'il ne pouvait plus, "en toute conscience", continuer à travailler pour une entreprise qui avait été "réduite au silence" par Unilever, malgré un accord de fusion destiné à sauvegarder la mission sociale de la marque, selon une lettre de M. Greenfield au groupe de consommateurs citée par le FT.

"Cette indépendance existait en grande partie grâce à l'accord de fusion unique que lui et son cofondateur Ben Cohen avaient négocié avec Unilever, écrit M. Greenfield.

La semaine dernière, le cofondateur de Ben & Jerry's, Ben Cohen, a déclaré que, dans un contexte de tension avec Unilever, la marque avait tenté d'organiser une vente à des investisseurs ( ) à une juste valeur marchande comprise entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars, mais que la proposition avait été rejetée.

Unilever et Ben & Jerry's sont en désaccord depuis au moins 2021, date à laquelle le fabricant de crèmes glacées Chubby Hubby a déclaré qu'il cesserait de vendre ses produits en Cisjordanie occupée par Israël. Ben & Jerry's a poursuivi son propriétaire pour des tentatives présumées de le faire taire et a qualifié le conflit à Gaza de "génocide", ce qui est inhabituel pour une grande marque américaine.

