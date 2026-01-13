Le CME modifie la méthode de fixation des marges pour les métaux précieux

L'opérateur boursier américain CME Group CME.O a annoncé lundi qu'il modifiait la façon dont il fixe les marges pour les métaux précieux afin d'assurer une couverture collatérale adéquate compte tenu de la volatilité actuelle du marché.

À partir du 13 janvier, le CME fixera les marges pour l'or, l'argent, le platine et le palladium sur la base d'un pourcentage de la valeur du contrat, a-t-il indiqué dans un avis. Les marges étaient auparavant basées sur des montants en dollars.

Les marges représentent les dépôts effectués par les investisseurs sur les marchés à terme pour couvrir le risque de défaillance. En règle générale, les bourses augmentent les marges exigées en réponse à une forte volatilité des prix.

Les prix des métaux précieux ont connu des fluctuations rapides depuis l'année dernière, l'or, l'argent et le platine établissant une série de records. GOL/

L'or a dépassé la barre historique des 4 600 dollars l'once lundi, profitant de l'élan haussier alimenté par un mélange de demande de valeurs refuges, de paris sur des réductions de taux aux États-Unis, d'achats massifs des banques centrales, de tendances à la dédollarisation et d'achats de fonds négociés en bourse (ETF). Le métal a fait un bond de près de 65 % en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979.

Les prix de l'argent et du platine ont également plus que doublé l'année dernière, les deux métaux étant soutenus par de multiples facteurs, notamment les pénuries sur le marché physique et l'augmentation de la demande industrielle.

Le palladium a terminé l'année 2025 en hausse de 76 %, sa plus forte progression depuis 15 ans.

Selon le dernier avis, le CME a fixé les marges initiales des contrats à terme sur l'or COMEX 100 à 5 %, tandis que les contrats à terme sur l'argent et le platine COMEX 5000 NYMEX sont à 9 %. Les marges pour les contrats à terme sur le palladium NYMEX sont fixées à 11 %.