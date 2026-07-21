Le CME lancera le mois prochain un contrat à terme sur la base du sorgho

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karl Plume

Le CME Group CME.O lancera le mois prochain un nouveau contrat à terme sur la base du sorgho, sous réserve d'un examen réglementaire, et les négociations devraient débuter le 24 août, a annoncé mardi l'opérateur boursier.

Le sorgho est une céréale résistante à la sécheresse, cultivée principalement dans les Plaines américaines. À l’instar du maïs, il est utilisé pour produire des aliments pour animaux et des biocarburants.

Les prix du sorgho sont généralement cotés sous forme de prime ou de décote par rapport au contrat à terme sur le maïs du CME, qui fait l’objet d’un volume d’échanges important; cet écart de prix est appelé « base ». Le nouveau contrat à terme sur la base du sorgho aura pour objectif d’aider les agriculteurs, les négociants et les exportateurs à gérer leur risque de base suite à la récente volatilité de celle-ci, a précisé le CME.

« Ces dernières années, l’écart au comptant entre le sorgho et le maïs a connu une volatilité considérable, oscillant entre des primes importantes et des décotes marquées. Le contrat à terme sur la base du sorgho offrira aux acteurs du marché un instrument précis pour couvrir ce risque de base », a déclaré John Ricci, responsable mondial des produits agricoles chez CME Group.

Les contrats feront l’objet d’une livraison physique, les céréales devant être expédiées par camion ou par train depuis un réseau de silos situés dans le Kansas, principal État producteur de sorgho.