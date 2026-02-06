 Aller au contenu principal
Le CME Group augmente à nouveau ses marges sur l'or et l'argent alors que la volatilité s'empare des marchés
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 07:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le CME Group CME.O a de nouveau relevé les exigences de marge pour les contrats à terme sur l'or et l'argent, la plus grande bourse de matières premières au monde cherchant à atténuer les risques liés à la volatilité accrue du marché des métaux précieux.

Les marges sont des dépôts que les investisseurs sur les marchés à terme versent à une bourse ou à une chambre de compensation pour couvrir le risque de défaillance. Les bourses augmentent généralement les marges pour atténuer les risques lorsque la volatilité des prix augmente sur le marché.

Les marges initiales et de maintenance pour les contrats à terme sur l'or COMEX 100 0#GC: ont été augmentées de 8% à 9% pour les comptes Non-Heightened Risk Profile (Non-HRP), a déclaré CME Group jeudi.

Les marges initiales et de maintien pour le COMEX 5000 Silver Futures 0#SI: ont été augmentées de 15% à 18%.

Les taux entreront en vigueur après la fermeture des bureaux le vendredi 6 février.

Depuis le 13 janvier , l'opérateur boursier américain fixe les marges pour l'or, l'argent, le platine et le palladium sur la base d'un pourcentage de la valeur du contrat. Les marges étaient auparavant basées sur des montants en dollars.

Depuis le changement de méthode de fixation des marges, la CME a augmenté les marges à trois reprises: le 30 janvier , le 2 février et le dernier .

Les métaux précieux ont connu des fluctuations importantes au cours des dernières séances, l'or et l'argent affichant leurs pertes les plus importantes depuis des décennies vendredi dernier, après avoir atteint des sommets en début de semaine.

L'or au comptant XAU= a gagné 2,6 % à 4 894,99 $ l'once à 0601 GMT, après avoir chuté à un plus bas de la séance de 4 654,29 $ plus tôt vendredi, tandis que l'argent XAG= était en hausse de 5,5 % à 75,15 $, après avoir chuté à un plus bas de près de deux mois de 63,99 $ plus tôt. GOL/

Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont gagné 0,4% à 4 905,8 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'argent SIcv1 ont glissé de 3% à 74,46 dollars.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:03

    Ils voudraient amplifier le krach qu'ils ne s'y prendraient pas autrement !

