 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 116,01
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CME annonce la réouverture du marché EBS à 1430 GMT
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que le marché Electronic Broking Services (EBS) rouvrira à 1430 GMT.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
280,8700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:40 

    L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire, selon les commentateurs. ... Lire la suite

  • Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand
    Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:35 

    L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite

  • Friedrich Merz et Ursula Von der Leyen, au Canada, en juin 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne en appelle à Von der Leyen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 15:32 

    Le chancelier allemand va demander à la présidente de la Commission européenne "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité", relayant les appels du secteur de l'automobile, en grande difficulté. Le chancelier allemand Frierich merz a annoncé qu'il ... Lire la suite

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank