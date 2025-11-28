information fournie par Reuters • 28/11/2025 à 15:26

Le CME annonce la réouverture du marché EBS à 1430 GMT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que le marché Electronic Broking Services (EBS) rouvrira à 1430 GMT.