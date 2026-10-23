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Le club de football de Valence annonce qu'un groupe soutenu par les fondateurs de KKR acquiert une participation de 42 %
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 15:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cette opération valorise Valence à 1,25 milliard d'euros

* Pitchwise apportera 100 millions d'euros de capitaux frais à Valence

* Meriton conservera le contrôle majoritaire; Lim restera président

(Ajout d'une citation, de détails supplémentaires et de contexte dans les paragraphes 5 à 10)

par Yantoultra Ngui

Le club de football espagnol Valencia CF a annoncé vendredi qu'un groupe d'investissement soutenu par les cofondateurs de KKR, George Roberts et Henry Kravis, allait acquérir une participation de 42 % dans le club dans le cadre d'une opération valorisant ce dernier à 1,25 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), dette comprise.

Pitchwise Holdings, un consortium regroupant des family offices et des investisseurs institutionnels à long terme dirigé par les dirigeants sportifs Ann Rodriguez et Corey Woolfolk, acquerra ces actions auprès de l'actionnaire majoritaire Meriton Holdings, a précisé Valence.

Les investisseurs injecteront également 100 millions d’euros dans le club, a précisé Valence, ajoutant que l’opération restait soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment les autorisations réglementaires.

Meriton conservera une participation majoritaire, tandis que Kiat Lim restera président. Ann Rodriguez et Corey Woolfolk rejoindront Kiat Lim au sein d’un nouveau groupe d’actionnaires, a précisé Valence.

Cette opération intervient alors que les familles fortunées et les investisseurs institutionnels cherchent de plus en plus à s’exposer aux franchises sportives, attirés par leur audience mondiale, leurs droits médiatiques et leur potentiel de croissance commerciale.

Parmi les bailleurs de fonds de Pitchwise figurent Roberts et Kravis, cofondateurs et coprésidents exécutifs de KKR, la société d’investissement mondiale, ainsi que Penner Sports Group, la holding spécialisée dans le sport et le divertissement basée à Denver et fondée par Greg et Carrie Penner.

Selon Valence, Penner Sports Group détient notamment les Broncos de Denver (NFL) ainsi qu’une participation minoritaire dans les Rockies du Colorado (Major League Baseball).

M. Lim a déclaré que Pitchwise avait été sélectionné parmi plusieurs parties intéressées en raison de son “expertise en matière d’investissement à long terme et de son sens aigu du sport”.

Valence a précisé que cette valorisation tenait compte des équipes masculines et féminines du club, du stade Mestalla d’une capacité de 49 000 places et du projet du Nou Mestalla , qui devrait pouvoir accueillir plus de 70 000 supporters.

Le nouveau groupe de propriétaires supervisera le déménagement du club vers le stade Nou Mestalla, que Valence a qualifié d’étape la plus importante de son histoire depuis 100 ans.

(1 dollar = 0,8937 euros)

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1 commentaire

  • 23 octobre 15:32

    ah je pensais l'ASOAV, dommage

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