Le climat des affaires au plus bas depuis juillet 2024 en France
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 08:53
Par secteur, l'institut de statistiques précise que le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de détail, s'assombrit dans les services, est stable dans le bâtiment et rebondit légèrement dans l'industrie.
"Dans tous les secteurs, les perspectives générales d'activité se dégradent et les soldes sur les prix prévus augmentent", indique aussi l'INSEE, ajoutant que le climat de l'emploi reste stable à 95, en deçà de sa moyenne de longue période.
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