 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le ciel s'assombrit pour easyJet, Deutsche Bank passe à la vente
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 12:33

L'action easyJet s'inscrit en repli ce jeudi à la Bourse de Londres, pénalisée par la révision à la baisse de la recommandation de Deutsche Bank, passée de "conserver" à "vendre" sur la compagnie aérienne à bas coûts.

Autour de 11h00 (heure locale), le titre du transporteur britannique abandonne près de 0,3%, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,5% pour l'indice FTSE 100.

Deutsche Bank, qui réduit en parallèle son objectif de cours de 535 à 465 pence, explique redouter qu'easyJet continue de faire moins bien que ses concurrents cette année.

La banque allemande rappelle que la saison d'été 2025 avait été marquée par une augmentation des capacités de 4,2% par rapport à l'année précédente, une performance légèrement meilleure que prévu, mais que le groupe avait également dû baisser les prix afin de mieux remplir ses avions, une dynamique qui devrait de son point de vue perdurer en 2026.

Avec une croissance des sièges estimée à 3,5% pour cet été, soit un peu plus faible qu'en 2025, Deutsche Bank dit ne pas voir de pénurie de places, et donc pas de pression susceptible d'entraîner une pression haussière sur les prix.

Au sein d'un marché du court-courrier intra-européen qui reste difficile, seules les compagnies les plus efficaces et avec les coûts les plus bas (comme Ryanair) sont celles qui sont susceptibles de mieux s'en sortir, conclut l'établissement germanique.

Valeurs associées

EASYJET
480,450 GBX LSE -0,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank