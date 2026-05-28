Le choc énergétique aura des répercussions durables sur l'inflation - Lane (BCE)

La crise énergétique provoquée par le conflit au Moyen-Orient aura probablement un impact durable sur l'inflation, même si une solution rapide à la guerre est trouvée, a déclaré jeudi Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE).

Historiquement, les prix du pétrole ont tendance à revenir à leurs niveaux initiaux après une forte hausse, mais la situation actuelle pourrait être différente, car les coûts énergétiques pourraient rester élevés, étant donné que les pays reconstituent leurs réserves ou diversifient leur mix énergétique, a-t-il souligné.

"Nous avons connu une baisse soudaine, assez rapide et importante de l'offre mondiale de pétrole, qui a été masquée jusqu'à présent par les stocks", a déclaré Philip Lane lors d'une conférence organisée par la Banque du Japon (BoJ) et son groupe de réflexion à Tokyo.

"Même si le choc énergétique initial commence à s'atténuer, les effets de second tour se feront sentir pendant un certain temps", a-t-il ajouté.

Les marchés financiers anticipent deux hausses du taux de dépôt de la BCE cette année et estiment à environ 50% la probabilité d'une troisième au cours de l'année prochaine.

Les économistes se montrent toutefois plus prudents et ne prévoient que deux hausses, suivies d'une baisse mi-2027, selon un sondage réalisé par Reuters.

Philip Lane a déclaré que les chocs énergétiques passés pouvaient fournir des enseignements en matière de politique monétaire, notamment que la hausse des coûts de l'énergie pouvait faire grimper l'inflation de manière abrupte et déclencher "toutes sortes de mécanismes non linéaires" amplifiant les hausses de prix.

"Mais il ne s'agit pas de la même non-linéarité qu'il y a quatre ans", a-t-il averti, faisant référence aux perturbations de l'approvisionnement provoquées par la guerre en Ukraine et par la forte demande liée à la reprise post-COVID.

Même si certaines pressions inflationnistes liées à un choc d'offre s'atténuent avec le temps, il est important que les banques centrales veillent à ce qu'il n'y ait pas de conviction généralisée parmi la population ou parmi les acteurs qui fixent les prix que l'inflation va rester trop élevée pendant trop longtemps, a-t-il ajouté.

(Reportage Leika Kihara ; version française Diana Mandia : édité par Benoit Van Overstraeten)