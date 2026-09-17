Le CHMP recommande l'autorisation d'un traitement de Novo

Le laboratoire pharmaceutique danois a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable recommandant l'autorisation de mise sur le marché de Frehemgo.

Ce traitement est destiné à la prophylaxie de routine pour prévenir ou réduire la fréquence des saignements chez les adultes et les enfants atteints d'hémophilie A, avec ou sans anticorps inhibiteurs.

Lors d'une étude pivot, le produit de Novo a réduit de manière significative le taux annuel de saignements par rapport aux traitements prophylactiques antérieurs par facteur de coagulation ou aux traitements à la demande.

"L'association d'une forte protection contre les saignements, d'une fréquence de dosage flexible et d'un stylo prérempli offre une option thérapeutique différenciée capable de réduire la charge du traitement", a souligné Mike Doustdar, président et CEO de Novo Nordisk.