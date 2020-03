Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chinois Jingye accepte de finaliser la reprise de British Steel malgré Hayange Reuters • 03/03/2020 à 13:44









3 mars (Reuters) - Le groupe chinois Jingye a déclaré mardi qu'il allait finaliser l'acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d'euros), malgré l'incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe, dans le nord de l'Angleterre, même si le gouvernement français n'a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange en Moselle. Cette usine d'Hayange produit des rails notamment pour la SNCF et sa reprise nécessite l'aval des autorités françaises. Le groupe chinois a accepté la proposition des autorités britanniques de procéder par étapes pour finaliser la transaction, avec une reprise des actifs de British Steel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas dans un premier temps, avant une potentielle reprise des activités en France. Cette première phase, qui sera finalisée le 9 mars, permettra de sauver 3.200 emplois, notamment à Scunthorpe et à Teesside. "Nous sommes ravis d'être parvenus à cet accord et sommes impatients de finaliser la transaction initiale dans les prochains jours afin de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de la sidérurgie britannique", a dit le directeur général de Jingye, Li Huiming, cité dans un communiqué. British Steel a été placé en mai 2019 en redressement judiciaire en Grande-Bretagne, son propriétaire, la société de capital investissement Greybull Capital, n'ayant pas obtenu le soutien financier espéré des autorités britanniques. Greybull Capital avait racheté l'entreprise déficitaire à Tata Steel en 2016 pour une livre symbolique. (Muvija M et Eric Onstad version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

