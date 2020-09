Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chinois Envision envisage de créer une usine de batterie en France Reuters • 13/09/2020 à 16:18









PARIS (Reuters) - Le groupe chinois Envision, spécialisé dans les énergies renouvelables, envisage de produire en France des batteries destinées aux véhicules électriques, lit-on dimanche dans le Journal du Dimanche. Le groupe, qui dispose déjà d'usines de ce type au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, a identifié une douzaine de sites potentiels en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, ajoute l'hebdomadaire. "Nous prévoyons de faire un investissement qui se chiffrera en centaines de millions d'euros et doit aboutir à terme à un millier d'emplois directs", déclare au JDD Sylvie Ouziel, l'une des dirigeantes du groupe, qui précise que l'usine devrait ouvrir fin 2023. Elle souligne que le Brexit a "changé un peu la donne" en Europe. "Pour pouvoir fournir la France, l'Espagne et d'autres pays, il nous en faut de toute façon une autre (usine)", ajoute-t-elle. Envision n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations. Le groupe chinois est entré sur le marché des batteries pour les véhicules électriques en rachetant il y a deux ans AESC, une filiale du constructeur automobile japonais Nissan Motor Co. L'Union européenne encourage la création de géants européens des batteries afin de contrer la domination des entreprises asiatiques en ce domaine. Les groupes français Total et PSA ont créé une coentreprise avec l'ambition de produire des batteries électriques capables d'équiper un million de véhicules par an à l'horizon 2030. (Gus Trompiz, version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +0.06% TOTAL Euronext Paris -0.67% PEUGEOT Euronext Paris +0.69%