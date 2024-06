Le chimiste allemand Covestro annonce un plan d'économies

Le fabricant allemand de plastique et produits chimiques Covestro a présenté mardi un plan d'économies de 400 millions d'euros par an, pour améliorer sa "compétitivité", au lendemain de l'annonce de l'ouverture de "négociations" sur son potentiel rachat par l'émirati Adnoc.

( AFP / INA FASSBENDER )

"D'ici 2028, le groupe prévoit de réaliser des économies annuelles de 400 millions d'euros sur les frais de matériel et de personnel à l'échelle mondiale, dont 190 millions d'euros en Allemagne", a indiqué Covestro dans un communiqué.

Un accord a en revanche été signé avec les représentants des salariés en Allemagne dans lequel il renonce à tout "licenciement économique jusqu'à la fin 2032" sur l'ensemble de ses sites du pays.

Pour réaliser ces économies, Covestro compte donc surtout "améliorer les structures et les processus". "Il s'agit notamment d'organiser la production, les unités administratives et d'autres domaines de la manière la plus efficace possible", a-t-il précisé.

L'objectif de ce plan est essentiellement de "sécuriser sa compétivité, dans un environnement de marché compliqué", a déclaré l'entreprise.

La chimie allemande, incarnée par des poids lourds comme BASF, Covestro et Bayer, traverse en effet une grave crise industrielle et de compétivité, liée au renchérissement des coûts de l'énergie depuis l'interruption des livraisons de gaz russe.

Mais l'annonce de Covestro intervient surtout au lendemain de son annonce de l'ouverture de négociations concrètes" sur son rachat par la compagnie nationale pétrolière émirati Adnoc.

Adnoc a proposé au groupe allemand de négocier sur la base d'une offre de 62 euros par action, le valorisant à près de 12 milliards d'euros.

La compagnie nationale Adnoc est le géant pétrolier des Emirats arabes unis, qui compte parmi les premiers exportateurs de brut au monde.

Covestro affiche de son côté une technologie et une expertise dans des domaines tels que le recyclage chimique et la réutilisation du CO2. Adnoc s'intéresse à ces technologies cruciales pour l'avenir de la chimie.