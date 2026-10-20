Le Chili fait trébucher BHP et Anglo American sur le cuivre

Les deux géants miniers ont publié mardi leur production du trimestre clos fin septembre, et tous deux affichent un recul du cuivre après un hiver austral exceptionnel au Chili. Les objectifs annuels ne sont pas amputés grâce au cours du métal en hausse de 40% à 50% sur un an.

Le Chili a connu un hiver hors norme, et ça se lit directement dans les rapports de production de deux des plus grands groupes miniers du monde. BHP Group a produit 400 700 tonnes de cuivre sur son premier trimestre fiscal, en baisse de 19% par rapport aux 494 000 tonnes d'un an plus tôt. Le groupe invoque la baisse prévue des teneurs, des opérations de maintenance programmées, des perturbations météorologiques au Chili, des arrêts pour raisons de sécurité et une défaillance d'un convoyeur à Carrapateena.

Ses autres productions progressent. Le minerai de fer gagne 4% à 66,5 millions de tonnes, le charbon métallurgique 1% à 4,9 millions de tonnes et le charbon thermique 26% à 4,4 millions de tonnes.

Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2027, entre 1,7 et 1,8 million de tonnes de cuivre et entre 260 et 272 millions de tonnes de minerai de fer. Il maintient également son projet de porter la production de cuivre en Australie-Méridionale à environ 500 000 tonnes par an d'ici 2035, puis jusqu'à 650 000 tonnes d'ici 2040.

Anglo American affiche un recul plus modéré. Sa production de cuivre s'établit à 174 900 tonnes au troisième trimestre, en baisse de 5%, en raison d'événements météorologiques qualifiés de sans précédent au Chili et du traitement de minerais à plus faible teneur à Collahuasi. Sur neuf mois, la production cède 1% à 519 000 tonnes.

Le groupe confirme son objectif annuel de 700 000 à 760 000 tonnes et abaisse même ses prévisions de coûts, à environ 139 cents par livre contre 145 précédemment, grâce notamment au Pérou, où le coût unitaire attendu passe de 65 à 50 cents par livre.

Ses autres activités évoluent en ordre dispersé. Le minerai de fer premium recule de 4% à 13,8 millions de tonnes, le manganèse progresse de 6%, le charbon sidérurgique bondit de 53% et le nickel gagne 3%, tandis que la production de diamants cède 11%.

Anglo American a par ailleurs confirmé que sa fusion avec Teck Resources restait suspendue à l'autorisation de l'autorité chinoise de la concurrence, dernière étape réglementaire avant une finalisation attendue d'ici mars 2027.

Les prix compensent largement ces reculs de volumes. Le directeur général de BHP, Brandon Craig, souligne que les cours du cuivre dépassent d'environ 50% leurs niveaux d'il y a un an. Chez Anglo American, le prix réalisé sur neuf mois atteint 623 cents par livre, contre 446 un an plus tôt, soit une hausse de 40%.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange est resté stable mardi à 14 339,50 dollars la tonne. Goldman Sachs a relevé lundi sa prévision de fin 2026 à 14 700 dollars la tonne et sa moyenne 2027 à 15 400 dollars, anticipant des déficits hors Etats-Unis de 950 000 tonnes en 2026 et de 220 000 tonnes en 2027.