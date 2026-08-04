Le chiffre d'affaires trimestriel de SpaceX bondit dans ses premiers résultats, grâce à l'essor des activités liées aux satellites et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 8, graphiques)

* Le chiffre d'affaires d'avril à juin s'élève à 7,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt

* Le cours de l'action a baissé de 8 % depuis l'introduction en bourse de juin, qui valorisait SpaceX à environ 1 750 milliards de dollars

* Les pertes d'exploitation totales se sont réduites à 143 millions de dollars, contre 970 millions de dollars

* Les dépenses d'investissement dans l'IA bondissent à 15,83 milliards de dollars, contre 749 millions de dollars un an plus tôt

par Akash Sriram, Joey Roulette et Sayantani Ghosh

SpaceX SPCX.O a annoncé mardi que son chiffre d'affaires trimestriel avait presque doublé et que ses pertes d'exploitation s'étaient fortement réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à la forte croissance de ses activités Starlink (Internet par satellite) et d'IA.

Toutefois, les dépenses d’investissement de la société ont explosé, passant de 2,83 milliards de dollars l’année précédente à plus de 18 milliards de dollars, et le directeur financier, Bret Johnsen, a déclaré qu’il s’attendait à ce que ces dépenses restent du même ordre au cours des deux prochains trimestres.

L'action SpaceX a chuté de 7,5 % en séance après clôture. Elle avait progressé de 9,4 % en séance régulière avant la publication des résultats. La société, dirigée par Elon Musk , a annoncé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars pour la période d’avril à juin, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant ainsi les prévisions de 6,93 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le chiffre d’affaires de Starlink, qui représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires total, a progressé de 66 %, tandis que celui de l’activité IA de SpaceX — que Musk présente comme le futur moteur de croissance de l’entreprise — a bondi d’environ 250 %.

"Nous développons des capacités de calcul en IA à grande échelle plus rapidement que quiconque, selon nous, et nous améliorons considérablement nos modèles d’IA", a déclaré Musk lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les pertes d’exploitation liées à l’IA se sont réduites, tout comme les pertes d’exploitation totales, passant de 970 millions de dollars à 143 millions de dollars. Le résultat d’exploitation de Starlink a bondi de 79 %.

L’action de la société a reculé de 8 % depuis son introduction en bourse record en juin, qui avait valorisé l’entreprise à environ 1 750 milliards de dollars. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse de SpaceX, ce qui pourrait déclencher une vague de ventes d’actions par des initiés et des investisseurs de la première heure sur le marché.

STARLINK ET LA CONNECTIVITÉ, MOTEURS DE SPACEX

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que SpaceX attire "un nombre non négligeable" de clients de T-Mobile, AT&T et Verizon grâce à l’activité Starlink, et qu’elle visait à développer une infrastructure au sol pour compléter son réseau satellitaire afin d’offrir "un véritable service mobile". Les actions des opérateurs de télécommunications ont chuté après la clôture.

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX restent le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant la volonté de Musk de bâtir une activité axée sur l’IA qui va au-delà de la location de capacité de calcul pour s’étendre au développement de modèles de pointe, de logiciels grand public et d’entreprise, et, à terme, de centres de données dans l’espace. Mais les détracteurs ont fait valoir que la stratégie consistant à utiliser les bénéfices de Starlink pour financer l’activité d’IA et les opérations de lancement de Starship jusqu’à ce qu’elles puissent être autonomes n’est pas viable.

"C’est une formidable surprise à la hausse, rien qu’aujourd’hui, que l’IA soit déjà rentable. Ils ne comptent pas sur Starlink pour financer ces activités. Je pense que c’est un élément essentiel de l’histoire", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

La division Internet par satellite de l’entreprise a continué d’élargir sa base d’abonnés mondiale, grâce au lancement de nouveaux satellites et à une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics.

Cependant, le chiffre d’affaires moyen par abonné a chuté de 22 % par rapport à l’année précédente, alors que SpaceX s’est implantée sur davantage de marchés internationaux et a lancé des forfaits à prix réduit, même si le nombre d’abonnés a doublé pour atteindre 12 millions.

L'activité IA de SpaceX, qui comprend xAI, Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et une activité de centres de données en pleine expansion, a constitué son principal domaine d'investissement. Cette activité génère des revenus grâce à des contrats de calcul avec Anthropic, Google (filiale d'Alphabet) et Reflection AI, bien qu'une partie de ses revenus récurrents n'ait pas encore été comptabilisée.

SpaceX a fortement augmenté ses dépenses d’investissement dans l’IA, y consacrant 15,83 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 749 millions de dollars un an plus tôt.

LES RECETTES SPATIALES EN HAUSSE

Starship, le système de fusées réutilisables de nouvelle génération de SpaceX, n’est pas encore entré en service commercial, mais devrait permettre le déploiement de satellites Starlink à plus grande bande passante et d’une infrastructure orbitale de calcul basée sur l’IA.

Le chiffre d’affaires spatial a progressé de 29 % en glissement annuel.

La capacité de l’entreprise à faire de Starship un véhicule réutilisable de manière fiable est au cœur de sa stratégie à long terme. Les investisseurs ont suivi de près les dernières informations concernant l’avancement des essais, la cadence des lancements, les étapes clés en matière de réutilisabilité et les capacités de déploiement de satellites du véhicule.

Par ailleurs, SpaceX a annoncé avoir conclu un partenariat avec Nvidia NVDA.O afin d’utiliser ses puces dans les satellites de calcul en orbite Starmind AI1.

Le segment spatial, qui comprend les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.

Si l’activité de lancement de Falcon — la fusée phare partiellement réutilisable de SpaceX — est restée soutenue, le chiffre d’affaires peut varier en fonction de la répartition entre les déploiements internes de Starlink, les missions pour des clients commerciaux et les contrats gouvernementaux.

Ces dernières années, SpaceX a de plus en plus donné la priorité aux lancements destinés à son propre réseau de satellites plutôt qu’aux charges utiles de tiers, tout en continuant à supporter des coûts importants liés au développement de Starship. Les investisseurs seront également impatients d’entendre les commentaires de Musk lors d’une conférence téléphonique prévue au sujet d’une fusion potentielle entre SpaceX et Tesla

TSLA.O , après un article du Wall Street Journal publié la semaine dernière indiquant que les dirigeants de son entreprise de véhicules électriques avaient reçu pour consigne de se préparer à une scission de son activité en Chine en prévision d’un éventuel accord. Musk a qualifié cet article de "fausse nouvelle", mais il avait auparavant refusé d’exclure cette possibilité , invoquant des chevauchements croissants entre les deux entreprises.