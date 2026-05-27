Le chiffre d'affaires trimestriel de la société chinoise PDD est inférieur aux prévisions en raison d'un ralentissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actions, du contexte et des détails sur les résultats )

Le géant chinois du commerce électronique PDD Holdings PDD.O a manqué mercredi les estimations du marché concernant son chiffre d'affaires trimestriel, la faiblesse persistante de l'économie ayant pesé sur la demande sur la plateforme de vente à prix réduits de la société, Pinduoduo.

Les actions de la société, qui exploite également la plateforme de commerce électronique Temu à l'international, ont chuté de plus de 5% lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains.

Les détaillants chinois peinent à attirer les consommateurs, car la crise immobilière prolongée et les inquiétudes concernant l'emploi et la croissance des salaires ont pesé sur le pouvoir d'achat des consommateurs, freinant la demande chez des entreprises telles que PDD.

PDD est également confrontée à une concurrence acharnée de la part de ses concurrents JD.com et Alibaba, qui ont lancé des promotions et des remises importantes pour attirer les clients.

Temu, quant à elle, s'est imposée comme une plateforme populaire permettant aux acheteurs d'acheter de tout, des chaussures aux articles ménagers, à bas prix, captant ainsi la demande des ménages à faibles revenus à l'échelle mondiale.

Si la croissance reste forte sur de nombreux marchés où Temu est présent, le modèle à bas coût de l'entreprise, qui consiste à expédier des produits bon marché directement depuis la Chine vers les clients, fait également l'objet d'une surveillance réglementaire croissante.

PDD a déclaré un chiffre d'affaires total de 106,23 milliards de yuans (15,67 milliards de dollars) au premier trimestre clos en mars, contre une estimation moyenne des analystes de 109,33 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est établi à 12,5 milliards de yuans, en baisse de 15% par rapport à l'année précédente, en raison d'une augmentation des dépenses de recherche et développement ainsi que de la hausse des frais de traitement des commandes et de traitement des paiements.

(1 $ = 6,7807 yuans renminbi)