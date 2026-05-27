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Le chiffre d'affaires trimestriel de la société chinoise PDD est inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant chinois du commerce électronique PDD Holdings PDD.O a annoncé mercredi des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions du marché, la faiblesse persistante de l'économie ayant pesé sur la demande sur sa plateforme nationale de vente à prix réduits, Pinduoduo.

La société a annoncé un chiffre d'affaires total de 106,23 milliards de yuans (15,67 milliards de dollars) au premier trimestre clos en mars, contre une estimation moyenne des analystes de 109,33 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 6,7807 yuans renminbi)

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