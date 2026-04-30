Le chiffre d'affaires trimestriel de First Solar progresse grâce à une demande accrue de panneaux solaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, conforme aux attentes de Wall Street, grâce à la demande émanant de clients tiers et de l'Inde.

Les droits de douane américains et le renforcement des mesures commerciales, qui ont fait grimper le coût des panneaux solaires importés, ont renforcé le pouvoir de fixation des prix de First Solar, les promoteurs se tournant de plus en plus vers les fournisseurs nationaux.

L'action de la société a progressé de 0,55 % en séance prolongée.

"Nous avons réalisé un excellent début d'année 2026, avec un chiffre d'affaires record au premier trimestre, des ventes record en Inde, une augmentation significative des marges et un Ebitda ajusté supérieur à la fourchette haute de nos prévisions pour le premier trimestre", a déclaré le directeur général Mark Widmar dans un communiqué.

First Solar a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,04 milliard de dollars au premier trimestre, contre 844,6 millions de dollars il y a un an, ce qui correspond aux attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice net de 346,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, en hausse d'environ 65,4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La société a indiqué qu’elle prévoyait pour le deuxième trimestre des ventes de modules comprises entre 3,4 et 4,0 gigawatts et un Ebitda ajusté de 400 à 500 millions de dollars.

La semaine dernière, l'administration , qui dépend du département américain du Commerce, a annoncé des droits antidumping préliminaires sur les cellules et les panneaux solaires en provenance d'Inde, d'Indonésie et du Laos, donnant ainsi raison aux fabricants nationaux qui affirmaient que les producteurs de ces pays vendaient leurs produits à des prix injustement bas, venant s'ajouter à une série de droits de douane imposés depuis une décennie sur les importations asiatiques de produits solaires.