Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Walmart en hausse dans le rapport publié jeudi en début de journée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié mercredi sans changement)

21 août - ** Les actions de Walmart WMT.N sont en hausse de ~1% à 102,44 $ dans les échanges de l'après-midi avant les résultats trimestriels du géant de la distribution attendus avant la cloche jeudi, alors que les investisseurs observent un environnement économique incertain ** Dans son dernier rapport, Walmart a déclaré qu'il répercuterait le coût des tarifs douaniers sur les consommateurs et qu'il augmenterait ses prix ** Jeudi, la direction de Walmart s'attend à ce que adopte un ton prudent sur la demande des clients, alors que le marché du travail américain se refroidit et que l'inflation augmente

** Wall Street prévoit un chiffre d'affaires de 176,16 milliards de dollars au 2e trimestre, en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice par action ajusté de 74 cents, contre 67 cents pour la période précédente, selon les données de LSEG

** La société a battu le consensus pour sept des huit derniers trimestres, avec un léger manque au premier trimestre de cette année, tout en dépassant les estimations de bénéfices ajustés les huit fois

** 42 des 43 analystes considèrent WMT comme un "achat fort" ou un "achat", 1 le considère comme un "maintien" - LSEG

** PT médian de 110 $ inchangé au cours des trois derniers mois

** L'action WMT a progressé de 13 % depuis le début de l'année. En comparaison, le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de ~5% et le secteur des biens de consommation de l'S&P 500 .SPLRCS de ~7% en 2025