 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Conagra en baisse dans le rapport du mercredi matin
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 20:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de Conagra Brands CAG.N ont baissé de 0,7% à $15,62 mardi avant les résultats du troisième trimestre fiscal attendus avant la cloche mercredi, les investisseurs observant les tendances de la demande

** Le fabricant de produits alimentaires emballés devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel de 2,76 milliards de dollars, en baisse de ~3% en glissement annuel, et un BPA ajusté de 0,40 $, en baisse par rapport à 0,51 $ il y a un an, selon LSEG ** Au cours du trimestre précédent, le propriétaire de Birds Eye et Duncan Hines a maintenu ses prévisions annuelles, mais a enregistré une perte après une importante dépréciation, citant la baisse des volumes et les budgets de consommation restreints ** Au début du mois, son homologue General Mills GIS.N a réaffirmé ses prévisions annuelles après une récente réduction, la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence ayant freiné la demande ** Et Campbell's Co CPB.O a réduit ses perspectives annuelles alors qu'elle est aux prises avec une faible demande, et a suspendu son programme de rachat d'actions pour se concentrer sur la réduction de la dette

** Jefferies a déclaré dans une note sur l'industrie alimentaire la semaine dernière que la pression sur les bénéfices continue de s'intensifier, entraînant un risque croissant pour les dividendes, car les besoins de réinvestissement et la faiblesse des volumes limitent le flux de trésorerie et la flexibilité du bilan

** Citant l'action de CAG qui se négocie autour d'un rendement de 9%, Jefferies a déclaré qu'un manque d'amélioration significative du flux de trésorerie pourrait forcer la direction à choisir entre un refinancement à coût plus élevé, des ventes d'actifs ou une réévaluation du dividende ** CAG a déclaré mardi matin un dividende trimestriel de 35 cents/sh pour la 12ème fois consécutive

** Avec le mouvement sur la session, l'action CAG a baissé de ~10% depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de ~2% de l'indice S&P 500 Packaged Foods and Meats .SPLRCFOOD et la baisse de ~5% du S&P 500 .SPX .

Dividendes

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
15,598 USD NYSE -0,84%
GENERAL MILLS
37,050 USD NYSE -0,15%
S&P 500 INDEX
6 513,86 Pts CBOE +2,68%
THE CAMPBELL'S
22,2050 USD NASDAQ +0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/03/2026 à 20:17:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank