Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Conagra en baisse dans le rapport du mercredi matin

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31 mars - ** Les actions de Conagra Brands CAG.N ont baissé de 0,7% à $15,62 mardi avant les résultats du troisième trimestre fiscal attendus avant la cloche mercredi, les investisseurs observant les tendances de la demande

** Le fabricant de produits alimentaires emballés devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel de 2,76 milliards de dollars, en baisse de ~3% en glissement annuel, et un BPA ajusté de 0,40 $, en baisse par rapport à 0,51 $ il y a un an, selon LSEG ** Au cours du trimestre précédent, le propriétaire de Birds Eye et Duncan Hines a maintenu ses prévisions annuelles, mais a enregistré une perte après une importante dépréciation, citant la baisse des volumes et les budgets de consommation restreints ** Au début du mois, son homologue General Mills GIS.N a réaffirmé ses prévisions annuelles après une récente réduction, la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence ayant freiné la demande ** Et Campbell's Co CPB.O a réduit ses perspectives annuelles alors qu'elle est aux prises avec une faible demande, et a suspendu son programme de rachat d'actions pour se concentrer sur la réduction de la dette

** Jefferies a déclaré dans une note sur l'industrie alimentaire la semaine dernière que la pression sur les bénéfices continue de s'intensifier, entraînant un risque croissant pour les dividendes, car les besoins de réinvestissement et la faiblesse des volumes limitent le flux de trésorerie et la flexibilité du bilan

** Citant l'action de CAG qui se négocie autour d'un rendement de 9%, Jefferies a déclaré qu'un manque d'amélioration significative du flux de trésorerie pourrait forcer la direction à choisir entre un refinancement à coût plus élevé, des ventes d'actifs ou une réévaluation du dividende ** CAG a déclaré mardi matin un dividende trimestriel de 35 cents/sh pour la 12ème fois consécutive

** Avec le mouvement sur la session, l'action CAG a baissé de ~10% depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de ~2% de l'indice S&P 500 Packaged Foods and Meats .SPLRCFOOD et la baisse de ~5% du S&P 500 .SPX .