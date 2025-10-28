 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 229,31
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires de UnitedHealth devrait augmenter de plus de 12 %
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié lundi sans changement)

28 octobre - **

** L'assureur santé devrait afficher un BPA de 2,79 $ sur des revenus de 113,06 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre des résultats de 7,15 $ par action et 100,82 milliards de dollars il y a un an

** UNH a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres, mais a manqué les attentes au cours des deux dernières périodes ** Sur les 30 analystes qui couvrent UnitedHealth Group Inc, la répartition des recommandations est de 21 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien" et 3 "vente" ou "vente forte" recommandations

** L'objectif de prix médian de 397,50 $ est en hausse par rapport à 331 $ il y a un mois

** Les actions UNH ont baissé de ~28% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de lundi, contre une hausse de 11,5% du Dow Industrials .DJI .

** Les options UNH impliquent un mouvement de 6,1 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur au mouvement moyen de 7,7 % de l'action, le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 544,59 Pts Index Ex +0,71%
UNITEDHEALTH GRO
365,910 USD NYSE +0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank