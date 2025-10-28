Le chiffre d'affaires de UnitedHealth devrait augmenter de plus de 12 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié lundi sans changement)

** L'assureur santé devrait afficher un BPA de 2,79 $ sur des revenus de 113,06 milliards de dollars, selon les données du LSEG, contre des résultats de 7,15 $ par action et 100,82 milliards de dollars il y a un an

** UNH a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres, mais a manqué les attentes au cours des deux dernières périodes ** Sur les 30 analystes qui couvrent UnitedHealth Group Inc, la répartition des recommandations est de 21 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien" et 3 "vente" ou "vente forte" recommandations

** L'objectif de prix médian de 397,50 $ est en hausse par rapport à 331 $ il y a un mois

** Les actions UNH ont baissé de ~28% depuis le début de l'année, y compris le mouvement de lundi, contre une hausse de 11,5% du Dow Industrials .DJI .

** Les options UNH impliquent un mouvement de 6,1 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; c'est inférieur au mouvement moyen de 7,7 % de l'action, le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert