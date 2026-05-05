Le chiffre d'affaires de Thomson Reuters au premier trimestre progresse de 10 % ; la société confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général et d'informations sur l'évolution du cours de l'action à partir du paragraphe 4) par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mardi une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la progression de ses trois principaux segments d'activité: les professionnels du droit, les entreprises, ainsi que la fiscalité, l'audit et la comptabilité.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026, tablant sur une hausse comprise entre 7,5 % et 8 %.

Thomson Reuters a indiqué que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait augmenté de 10 % pour atteindre 2,09 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,04 milliards de dollars. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels s'est élevé à 1,23 dollar. Wall Street avait prévu un bénéfice par action de 1,20 dollar.

« Dans les domaines du droit, de la fiscalité, de l'audit et de la conformité, les professionnels chargés de prendre des décisions aux enjeux cruciaux choisissent nos produits d'IA, conçus selon les normes exigées par leur travail: ils s'appuient sur un contenu faisant autorité, sont conçus et testés par nos experts du domaine, et créés pour produire des résultats pouvant être vérifiés et audités dans des conditions réelles », a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué. « C'est ce que nous appelons une "IA de niveau fiduciaire" ».

Les actions de Thomson Reuters ont chuté de près de 30 % cette année, sous-performant l'indice S&P 500, qui a progressé de 5,2 %.

Le titre a été affecté par les craintes liées au défi que représentent les nouveaux venus dans le domaine de l’IA, notamment Anthropic, pour des entreprises telles que Thomson Reuters, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les actions des secteurs des logiciels, des données et des services professionnels plus tôt cette année.

Le chiffre d’affaires de Reuters, la division d’information de Thomson Reuters, a augmenté de 7 % grâce à la hausse des revenus provenant des agences et à une augmentation des tarifs dans le cadre de son partenariat avec le London Stock Exchange Group LSEG.L .