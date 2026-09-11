Le chiffre d'affaires de Savencia progresse au 1S grâce à ses nouvelles activités

( AFP / FRED TANNEAU )

Le groupe Savencia Fromage & Dairy, producteur de Cœur de Lion, St Môret, Tartare ou Caprice des Dieux, a enregistré au premier semestre une légère baisse de son bénéfice net, malgré une progression de son chiffre d'affaires grâce à l'intégration de nouvelles activités.

Le bénéfice net s'établit à 38 millions d'euros, contre 39 millions pour le premier semestre 2025.

Le chiffre d'affaires, lui, progresse de 2,6%, à 3,5 milliards d'euros, porté par "l'intégration des activités Chocolat de Savencia Gourmet et l'acquisition de Quata au Brésil", précise le groupe dans un communiqué.

Cela permet de compenser un effet prix négatif ainsi qu'un recul lié aux effets de change.

Lundi, Savencia a annoncé un projet de cession des célèbres rillettes Bordeau Chesnel au groupe Alliance, holding de la coopérative agricole Cobevial, spécialiste de l'élevage basé dans les Hauts-de-France.

Ce choix permettra le rapprochement de "deux entreprises partageant une expertise historique des métiers de la charcuterie et, en particulier, de la rillette" avec le maintien des "emplois, des salaires et l'ancienneté" ainsi que de la marque Bordeau Chesnel, selon un communiqué.

Cette cession s'incrit dans la stratégie de Savencia de se recentrer sur ses activités fromages et chocolat.