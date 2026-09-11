Le chiffre d'affaires de Roche Bobois plonge de nouveau au 1er semestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe d'ameublement Roche Bobois, confronté à une érosion continue de ses ventes dans un marché du meuble morose, a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 8,9% au premier semestre, et n'anticipe pas de croissance au second semestre.

Le chiffre d'affaires est tombé à 187,8 millions d'euros "dans un contexte de marché peu favorable pour l'ameublement haut de gamme", a annoncé le groupe, propriétaire des marques Roche Bobois et Cuir Center.

Le groupe précise que "comme attendu, la baisse des volumes a pesé mécaniquement sur l'Ebitda", l'excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité, qui tombe à 31,4 millions d'euros au 30 juin, soit une baisse de plus de 14% sur un an.

Le repli de l'Ebitda "a été plus particulièrement marqué en Europe, notamment lié aux sous performances du Royaume-Uni, de l'Espagne et de l'Italie", souligne Roche Bobois.

C'est la marque du même nom, positionnée sur le segment haut de gamme, qui le fait reculer, puisque la marque Cuir Center, positionnée sur le segment milieu de gamme, affiche une croissance à deux chiffres de son Ebitda.

Et "pour la suite de l'exercice, dans un contexte toujours incertain, le Groupe anticipe au second semestre un chiffre d’affaires et un Ebitda à des niveaux proches de ceux du premier semestre", avertit Roche Bobois.

Le groupe s'est par ailleurs vu rembourser par les Etats-Unis 1,5 million d'euros de droits de douane - qui avaient été acquittés en 2025 -, suite à la décision de la Cour suprême américaine qui avait annulé une large part de ces surtaxes, jugeant que le président Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs.

Roche Bobois a changé de dirigeants fin juillet. Le conseil de surveillance a mis fin aux mandats de membre et de président du directoire de Guillaume Demulier, qui occupait cette fonction depuis sept ans.

Eric Amourdedieu, ex-directeur général du groupe, en est désormais président du directoire. Stéphanie Berson, qui en était directrice financière, a été nommée directrice générale.