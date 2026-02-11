Le chiffre d'affaires de Robinhood dans le secteur des cryptomonnaies est décevant, ce qui entraîne une baisse des actions avant le marché

11 février - ** Les actions de Robinhood HOOD.O chutent d'environ 8% sur le marché avant bourse mercredi après que les revenus du 4ème trimestre **ont manqué** les attentes de Wall St, avec une période turbulente pour les actifs numériques **pesant** sur les revenus du trading de **crypto-monnaies**

** La société affiche un chiffre d'affaires record de 1,28 milliard de dollars au 4ème trimestre, inférieur aux prévisions des analystes (1,34 milliard de dollars), alors que les revenus basés sur les transactions ont augmenté de 15%, selon les données du LSEG

** Les revenus du négoce de crypto-monnaies sont décevants à 221 millions de dollars, manquant les estimations de 248 millions de dollars

** Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré que le trimestre montrait une croissance "impressionnante mais décélérée", citant des dépôts plus faibles que prévu, une croissance des abonnés à l'or et des ajouts de comptes

** La société de courtage ajoute que l'écart par rapport aux prévisions pour les revenus de transactions et les revenus d'intérêts nets a souligné "un seuil élevé pour 2026"

** La médiane des prévisions des analystes de 137,09 $ implique une hausse de ~60% par rapport au prix actuel; 22 des 26 analystes considèrent le titre comme un "achat" ou un "achat fort", selon les données de LSEG

** L'action HOOD a chuté d'environ 24,3 % depuis le début de l'année, **sous-performant** la baisse de 0,5 % du Nasdaq ( .IXIC )