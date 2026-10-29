Le chiffre d'affaires de la société russe Yandex en hausse de 12 % au troisième trimestre ; elle retire ses prévisions pour 2026 à la suite des cyberattaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande entreprise Internet russe, Yandex YDEX.MM , a annoncé jeudi une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 411 milliards de roubles (5,11 milliards de dollars), et a retiré ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices à la suite des récentes attaques .

“À la suite des attaques contre ses centres de données en octobre, la société a dû faire face à des facteurs externes supplémentaires qui rendent difficile l’évaluation de ses résultats financiers pour le reste de l’année”, a déclaré Yandex dans un communiqué.

Elle a indiqué qu’elle envisagerait la possibilité de reprendre la publication de prévisions à partir du prochain trimestre. Elle avait prévu une hausse d’environ 20% de son chiffre d’affaires pour 2026, avec un Ebitda ajusté estimé à 350 milliards de roubles.

L'Ebitda ajusté du troisième trimestre a progressé de 12% pour atteindre 88 milliards de roubles, tandis que le bénéfice net ajusté a augmenté de 2% pour s'établir à 46 milliards de roubles.

(1 dollar = 80,4955 roubles)