 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le chiffre d'affaires de la société de gestion des déchets Republic Services est inférieur aux prévisions en raison d'une baisse des volumes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion des déchets Republic Services RSG.N a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, en raison de la faiblesse des volumes, ce qui a entraîné une baisse de 3 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les volumes de son activité de collecte de déchets résidentiels ont chuté de 2,4 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le troisième trimestre s'est élevé à 4,21 milliards de dollars, contre 4,25 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Plus tôt cette semaine, son homologue Waste Management WM.N a également manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre, en raison de la faiblesse des prix et du ralentissement de la croissance de son activité de collecte des déchets médicaux.

Republic Services a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires soit proche de la limite inférieure de sa fourchette de prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir 16,67 milliards de dollars à 16,75 milliards de dollars.

La société basée en Arizona a affiché un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,78 $ par action.

Valeurs associées

REPUBLIC SERVICE
209,800 USD NYSE -0,37%
WASTE MANAGEMENT
200,570 USD NYSE +1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank