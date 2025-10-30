Le chiffre d'affaires de la société de gestion des déchets Republic Services est inférieur aux prévisions en raison d'une baisse des volumes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion des déchets Republic Services RSG.N a manqué les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, en raison de la faiblesse des volumes, ce qui a entraîné une baisse de 3 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Les volumes de son activité de collecte de déchets résidentiels ont chuté de 2,4 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total de la société pour le troisième trimestre s'est élevé à 4,21 milliards de dollars, contre 4,25 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Plus tôt cette semaine, son homologue Waste Management WM.N a également manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre, en raison de la faiblesse des prix et du ralentissement de la croissance de son activité de collecte des déchets médicaux.

Republic Services a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires soit proche de la limite inférieure de sa fourchette de prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir 16,67 milliards de dollars à 16,75 milliards de dollars.

La société basée en Arizona a affiché un bénéfice ajusté de 1,90 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux attentes moyennes des analystes qui étaient de 1,78 $ par action.