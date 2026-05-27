Le chiffre d'affaires de la société chinoise PDD est inférieur aux prévisions en raison d'un ralentissement de la demande dans le secteur du commerce électronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action)

Le groupe chinois de commerce électronique PDD Holdings a annoncé une forte baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui ont déçu les estimations du marché, la faiblesse persistante de l'économie ayant pesé sur la demande de ses activités nationales, ce qui a entraîné une chute de 10 % du cours de l'action de la société mercredi.

Les détaillants de la deuxième économie mondiale peinent à attirer les consommateurs, car une crise immobilière prolongée et les inquiétudes liées à l'emploi et à la croissance des salaires ont pesé sur le pouvoir d'achat, freinant la demande chez des entreprises telles que PDD.

La plateforme de vente à prix réduits de PDD sur le marché intérieur, Pinduoduo, est également confrontée à une concurrence acharnée de la part de ses concurrents JD.com 9618.HK et Alibaba 9988.HK , ainsi que d'autres détaillants à prix réduits tels que Douyin de ByteDance, qui ont tous mis en place des remises importantes pour attirer les clients.

PDD, qui exploite également la plateforme de commerce électronique Temu à l'international, a investi massivement dans son réseau de chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer les délais de livraison et d'élargir ses catégories de produits, dans le but d'attirer davantage d'acheteurs.

En mars, PDD a annoncé qu'il investirait 100 milliards de yuans (14,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) au cours des trois prochaines années pour créer une nouvelle marque en propre, baptisée Xinpinmu, intégrant les ressources de la chaîne d'approvisionnement de Pinduoduo à celles de Temu.

Ces investissements ont fait grimper les dépenses de PDD, entraînant une baisse de 15 % de son bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui s'est établi à 12,5 milliards de yuans pour le trimestre clos le 31 mars.

PDD a déclaré un chiffre d'affaires total de 106,23 milliards de yuans pour le trimestre, un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 109,33 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

"Alors que nous entrons dans la prochaine décennie de notre parcours, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement seront notre priorité stratégique principale... Nous consacrerons des ressources importantes au développement de notre activité de marque propre", a déclaré Jiazhen Zhao, co-directeur général de PDD, dans un communiqué.

Temu, quant à elle, s'est imposée comme une plateforme populaire permettant aux consommateurs d'acheter de tout, des chaussures aux articles ménagers, à bas prix, captant ainsi la demande des ménages à faibles revenus à l'échelle mondiale.

Si la croissance reste forte sur de nombreux marchés où Temu est présent, le modèle à bas coût de l'entreprise, qui consiste à expédier des produits bon marché directement depuis la Chine vers les clients, fait l'objet d'une surveillance réglementaire de plus en plus stricte.

Jusqu’à présent, le modèle de Temu reposait sur des exonérations de droits de douane pour les colis de faible valeur dans de nombreuses juridictions.

Les États-Unis ont supprimé l’année dernière l’exonération de droits de douane sur les colis d’une valeur inférieure à 800 dollars, et l’UE a accepté de mettre fin à son exonération de droits de douane sur les colis d’une valeur inférieure à 150 euros à partir de juillet de cette année, ce qui soulève des questions quant à la viabilité du modèle actuel.

(1 $ = 6,7812 yuans renminbi)