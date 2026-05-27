 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chiffre d'affaires de la société chinoise PDD est inférieur aux prévisions en raison d'un ralentissement de la demande dans le secteur du commerce électronique
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Évolution du cours de l'action)

Le groupe chinois de commerce électronique PDD Holdings a annoncé une forte baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui ont déçu les estimations du marché, la faiblesse persistante de l'économie ayant pesé sur la demande de ses activités nationales, ce qui a entraîné une chute de 10 % du cours de l'action de la société mercredi.

Les détaillants de la deuxième économie mondiale peinent à attirer les consommateurs, car une crise immobilière prolongée et les inquiétudes liées à l'emploi et à la croissance des salaires ont pesé sur le pouvoir d'achat, freinant la demande chez des entreprises telles que PDD.

La plateforme de vente à prix réduits de PDD sur le marché intérieur, Pinduoduo, est également confrontée à une concurrence acharnée de la part de ses concurrents JD.com 9618.HK et Alibaba 9988.HK , ainsi que d'autres détaillants à prix réduits tels que Douyin de ByteDance, qui ont tous mis en place des remises importantes pour attirer les clients.

PDD, qui exploite également la plateforme de commerce électronique Temu à l'international, a investi massivement dans son réseau de chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer les délais de livraison et d'élargir ses catégories de produits, dans le but d'attirer davantage d'acheteurs.

En mars, PDD a annoncé qu'il investirait 100 milliards de yuans (14,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) au cours des trois prochaines années pour créer une nouvelle marque en propre, baptisée Xinpinmu, intégrant les ressources de la chaîne d'approvisionnement de Pinduoduo à celles de Temu.

Ces investissements ont fait grimper les dépenses de PDD, entraînant une baisse de 15 % de son bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, qui s'est établi à 12,5 milliards de yuans pour le trimestre clos le 31 mars.

PDD a déclaré un chiffre d'affaires total de 106,23 milliards de yuans pour le trimestre, un chiffre inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 109,33 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

"Alors que nous entrons dans la prochaine décennie de notre parcours, les investissements dans la chaîne d'approvisionnement seront notre priorité stratégique principale... Nous consacrerons des ressources importantes au développement de notre activité de marque propre", a déclaré Jiazhen Zhao, co-directeur général de PDD, dans un communiqué.

Temu, quant à elle, s'est imposée comme une plateforme populaire permettant aux consommateurs d'acheter de tout, des chaussures aux articles ménagers, à bas prix, captant ainsi la demande des ménages à faibles revenus à l'échelle mondiale.

Si la croissance reste forte sur de nombreux marchés où Temu est présent, le modèle à bas coût de l'entreprise, qui consiste à expédier des produits bon marché directement depuis la Chine vers les clients, fait l'objet d'une surveillance réglementaire de plus en plus stricte.

Jusqu’à présent, le modèle de Temu reposait sur des exonérations de droits de douane pour les colis de faible valeur dans de nombreuses juridictions.

Les États-Unis ont supprimé l’année dernière l’exonération de droits de douane sur les colis d’une valeur inférieure à 800 dollars, et l’UE a accepté de mettre fin à son exonération de droits de douane sur les colis d’une valeur inférieure à 150 euros à partir de juillet de cette année, ce qui soulève des questions quant à la viabilité du modèle actuel.

(1 $ = 6,7812 yuans renminbi)

Valeurs associées

ALIBABA GRP
13,410 EUR Tradegate -1,40%
ALIBABA GRP
16,7240 USD OTCBB +1,83%
JD.COM RG-A
12,500 EUR Tradegate -2,69%
JD.COM RG-A
15,3250 USD OTCBB 0,00%
PDD HOLDINGS ADS-A
86,6100 USD NASDAQ -10,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 09:00 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    TOTALENERGIES : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Bouygues sur fond de graphique boursier. (Crédit: / Adobe Stock)
    Colas (Bouygues) gagne sept contrats d'un coup en Finlande
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:55 

    Colas, filiale de Bouygues, indique que sa filiale Destia a remporté, dans le cadre d'un appel d'offres, sept contrats d'entretien routier régional en Finlande pour la période 2026-2031, pour un montant total d'environ 76 MEUR. Ces marchés, à savoir cinq nouveaux ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,82 +1,94%
SOITEC
183,2 +18,81%
CAC 40
8 191,87 -0,20%
HAFFNER ENERGY
0,257 -4,46%
DBT
0,1225 -9,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank