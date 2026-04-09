Le chiffre d'affaires de l'unité "cloud" d'Amazon en matière d'IA dépasse les 15 milliards de dollars, selon le directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la lettre)

Amazon.com AMZN.O a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires généré par l'IA dans le cadre de son activité de cloud était supérieur à 15 milliards de dollars au premier trimestre 2026, ce qui constitue la première divulgation par l'entreprise des résultats financiers directs de ses efforts en matière d'intelligence artificielle.

Les chiffres "augmentent rapidement", a déclaré Andy Jassy, directeur général d'Amazon, dans une lettre aux actionnaires, ajoutant que l'ensemble de son activité "cloud" se développerait encore plus rapidement sans les contraintes de capacité auxquelles l'industrie de la technologie est actuellement confrontée.

Andy Jassy a également indiqué que le chiffre d'affaires annuel de l'activité puces d'Amazon, qui produit les processeurs Graviton et Trainium, s'élève désormais à plus de 20 milliards de dollars, soit un doublement par rapport aux 10 milliards de dollars déclarés par l'entreprise au début de l'année.

"La demande pour nos puces est si forte qu'il est tout à fait possible que nous en vendions à des tiers à l'avenir", a ajouté Andy Jassy.

La révélation d'Amazon est un nouveau signe que les investissements considérables de l'entreprise dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle portent désormais leurs fruits. Andy Jassy a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'IA aide l'unité de cloud computing Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars, soit le double de son estimation précédente, comme l'a rapporté Reuters en exclusivité le mois dernier.

AWS a déclaré un chiffre d'affaires total de 128,7 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation d'environ 20 % par rapport à l'année précédente. La division devrait réaliser un chiffre d'affaires de 142 milliards de dollars cette année.

Amazon a déclaré en février qu'elle dépenserait environ 200 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année, principalement axées sur le développement de l'IA et l'infrastructure. Ce chiffre élevé a effrayé les investisseurs, mais Andy Jassy a déclaré jeudi qu'une grande partie des dépenses consacrées à AWS seront monétisées en 2027 et 2028.

"Nous avons déjà des engagements de clients pour une partie substantielle de ces dépenses", a-t-il déclaré.