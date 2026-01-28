Le chiffre d'affaires de General Dynamics augmente grâce à la vigueur de ses activités dans le domaine de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Dynamics GD.N a affiché mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la croissance de ses segments systèmes de combat et systèmes marins.

Le géant de la défense a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 14,38 milliards de dollars, contre 13,34 milliards de dollars il y a un an.