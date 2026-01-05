Le chiffre d'affaires de Foxconn au quatrième trimestre grimpe de 22 % pour atteindre un niveau record grâce à la demande d'IA

L'entreprise taïwanaise Foxconn, le plus grand fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance, a annoncé lundi un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande de produits d'intelligence artificielle.

Les revenus du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia

NVDA.O et du plus grand assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O ont bondi de 22,07% par rapport au même trimestre de l'année dernière pour atteindre 2,6028 billions de dollars taïwanais (82,73 milliards de dollars), a déclaré Foxconn dans un communiqué.

Les résultats ont dépassé les 2 418 milliards de dollars taïwanais prévus par le LSEG SmartEstimate, qui donne plus de poids aux prévisions des analystes qui sont plus régulièrement exactes.

Foxconn a déclaré que le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de manière significative à la fois en glissement trimestriel et en glissement annuel, dépassant ses attentes et créant une base de comparaison élevée pour le premier trimestre 2026.

Pour le premier trimestre, les produits des technologies de l'information et de la communication sont entrés dans une phase de ralentissement saisonnier, a déclaré Foxconn dans le communiqué. Cependant, la forte demande pour les produits de baies de serveurs AI, même par rapport à la base élevée du quatrième trimestre, devrait amener les performances vers la partie supérieure de la fourchette des cinq dernières années.

En dollars américains, Foxconn 2317.TW a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre avait augmenté de 26,4 %.

Cette croissance est due à la forte performance de la division des produits cloud et réseau de Foxconn, qui a bénéficié de l'essor de la demande de produits d'intelligence artificielle, tandis que le segment de l'électronique grand public intelligente - qui comprend les iPhones - a enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires en raison de taux de change défavorables.

Pour le seul mois de décembre, Foxconn a enregistré un chiffre d'affaires de 862,86 milliards de dollars taïwanais, soit une hausse annuelle de 31,77 % et un record pour ce mois.

Foxconn, anciennement appelé Hon Hai Precision Industry, ne fournit pas de prévisions chiffrées. Elle présentera ses résultats du quatrième trimestre en mars.

Les actions de Foxconn ont augmenté de 25,3 % l'année dernière, en ligne avec le marché taïwanais plus large .TWII . L'action a clôturé en hausse de 1,08% lundi avant la publication des revenus, contre un gain de 2,57% pour l'indice de référence.

(1 $ = 31,4620 dollars taïwanais)