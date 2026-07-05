Le chiffre d'affaires de Foxconn au deuxième trimestre bondit de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société taïwanaise Foxconn
2317.TW , premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance et premier fabricant de serveurs de Nvidia
NVDA.O , a annoncé dimanche une hausse de 39,8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, portée par une forte demande liée à l'intelligence artificielle.
Le chiffre d'affaires pour le trimestre d'avril à juin s'est élevé à 2 513 milliards de dollars taïwanais (78,71 milliards de dollars), a indiqué Foxconn dans un communiqué, dépassant ainsi l'estimation LSEG SmartEstimate de 2 372 milliards de dollars taïwanais, qui accorde davantage de poids aux prévisions des analystes dont les prévisions sont les plus régulièrement précises.
(1 dollar = 31,9260 dollars taïwanais)
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