Le chiffre d'affaires de CoreWeave dépasse les estimations grâce à l'essor de l'IA, mais les actions chutent en raison d'une perte plus importante

CoreWeave annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 1,21 milliard de dollars

Perte nette de 290,5 millions de dollars, contre des estimations de 190,6 millions de dollars

La directrice générale déclare que le principal défi actuel est l'accès aux enveloppes de puissance

CoreWeave constate une augmentation de la demande en matière d'inférence de l'IA

(Ajout des commentaires de la directrice générale dans les paragraphes 7 et 12 de l'interview) par Juby Babu et Krystal Hu

CoreWeave CRWV.O a facilement dépassé les estimations de revenus trimestriels mardi, l'adoption rapide d'outils d'intelligence artificielle ayant stimulé la demande pour ses services de cloud, mais une perte nette plus importante que prévu a fait chuter ses actions de 10 % après la cloche.

La société exploite actuellement 33 centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis et en Europe et offre un accès aux puces de Nvidia NVDA.O , qui sont très convoitées par les entreprises pour former et exécuter de grands modèles d'intelligence artificielle dans un contexte de concurrence intense.

CoreWeave a enregistré un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,08 milliard de dollars. Elle a également fait état d'un carnet de commandes de 30,1 milliards de dollars à la fin du mois de juin, contre 25,9 milliards de dollars au 31 mars.

"La demande est en plein essor, mais c'est le coût de la croissance qui a fait baisser le cours de l'action sur le marché secondaire", a déclaré Michael Ashley Schulman de Running Point Capital Advisors.

Les dépenses d'exploitation ont grimpé à 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 317,7 millions de dollars un an plus tôt.

La société a enregistré une perte nette de 290,5 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 190,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous nous développons rapidement afin de répondre à la demande sans précédent en matière d'IA", a déclaré le directeur général Michael Intrator. "Il y a beaucoup d'éléments différents qui sont limités, mais en fin de compte, l'élément qui représente le défi le plus important à l'heure actuelle est l'accès à des enveloppes d'énergie capables de fournir l'échelle d'infrastructure dont nos clients ont besoin."

La société a réitéré les avantages de son accord de 9 milliards de dollars en actions pour la société de minage de cryptomonnaies Core Scientific CORZ.O , qui l'aidera à sécuriser l'ensemble de la puissance de 1,3 GW sous contrat de l'entreprise et le pipeline futur. Ce commentaire intervient alors que Two Seas Capital, le principal actionnaire de Core Scientific, a déclaré la semaine dernière qu'il voterait contre la vente.

Les investisseurs se sont également intéressés à la dépendance de l'entreprise à l'égard de quelques gros clients. CoreWeave a déclaré qu'elle avait également élargi ses contrats avec des hyperscalers au cours des dernières semaines afin de répondre à leur demande interne et externe croissante.

"L'augmentation du carnet de commandes à plus de 30 milliards de dollars suggère une visibilité de la demande bien au-delà de 2025, mais la concentration sur des méga-clients comme OpenAI signifie que ces relations restent à la fois le joyau de la couronne et le point unique d'échec", a déclaré Jeremy Goldman, analyste chez eMarketer.

CoreWeave a constaté une augmentation de la demande en matière d'inférence IA, en particulier lorsque les modèles utilisent le raisonnement par chaîne de pensée pourrésoudre un problèmedans une séquence logique - une technique reprise par des laboratoires pionniers tels qu'OpenAI.

"La qualité réelle de l'intelligence a été tellement améliorée par les modèles de raisonnement en chaîne, mais cela nécessite également une augmentation incroyable de la quantité de calcul pour pouvoir atteindre ce niveau de précision", a déclaré Intrator lors d'une interview.

La société basée à Livingston, dans le New Jersey, a revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles, qui devraient se situer entre 5,15 et 5,35 milliards de dollars. Elle avait précédemment prévu un chiffre d'affaires compris entre 4,9 et 5,1 milliards de dollars.

Les actions de la société, qui a réaffirmé ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, se négociaient à 133,71 dollars après les heures de cotation. L'action a presque triplé depuis l'introduction en bourse en mars.