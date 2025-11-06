Le chiffre d'affaires de CF Industries dépasse les estimations grâce à une forte demande d'engrais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CF Industries CF.N a dépassé les attentes des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, aidée par une forte demande d'engrais.

Une saison de plantation robuste et des récoltes saines dans plusieurs régions d'Amérique du Nord, ainsi qu'une stabilisation des prix des nutriments après une période de volatilité, ont stimulé la demande d'engrais.

CF Industries produit des nutriments tels que l'azote, le nitrate d'ammonium, la solution d'urée et de nitrate d'ammonium, l'urée granulée et l'ammoniac, qui sont tous des matières premières essentielles pour les engrais.

Ses ventes nettes trimestrielles se sont élevées à 1,66 milliard de dollars, soit un peu plus que l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,65 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également une forte demande mondiale d'azote jusqu'à la fin de 2025 et jusqu'en 2026, citant les faibles stocks et l'équilibre constructif entre l'offre et la demande.

Elle a déclaré un bénéfice net de 353 millions de dollars au troisième trimestre, soit 2,19 dollars par action, contre 276 millions de dollars, soit 1,55 dollar par action, un an plus tôt.

Son homologue Mosaic MOS.N a également dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une forte demande de potasse et à la fixation des prix.

Par ailleurs, CF Industries a déclaré avoir achevé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars au cours du trimestre et avoir commencé un rachat de 2 milliards de dollars.