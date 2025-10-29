 Aller au contenu principal
Le chiffre d'affaires de Caterpillar devrait augmenter au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (reprend l'article publié pour la première fois le mardi, sans changement de texte)

29 octobre - **

** Le fabricant de matériel de construction lourd devrait annoncer un bénéfice par action de 4,52 $ sur des revenus de 16,77 milliards de dollars, selon les données de LSEG, contre des résultats de 5,17 $ par action et des revenus de 16,11 milliards de dollars il y a un an

** CAT a dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, mais a manqué les attentes au cours des deux dernières périodes ** Sur les 28 analystes qui couvrent CAT, la répartition des recommandations est la suivante: 13 "achat fort" ou "achat", 14 "maintien" et 1 "vente"

** L'objectif de prix médian des analystes est de 480,50 $, en hausse par rapport aux 445,27 $ d'il y a un mois

** Les actions CAT ont augmenté de ~46% depuis le début de l'année, contre ~12,5% pour le Dow Industrials .DJI .

** Les options CAT impliquent un mouvement de 4,8 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; cela est plus élevé que le mouvement moyen du titre de 3,3 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres

L'offre BoursoBank