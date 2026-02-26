Le chiffre d'affaires de Baidu chute, la croissance du cloud IA ne compensant pas la faiblesse de la publicité

(Mise à jour du mouvement des actions au paragraphe 5) par Liam Mo et Deborah Mary Sophia

Baidu 9888.HK , le plus grand opérateur chinois de moteurs de recherche, a annoncé jeudi une baisse de 4% de son chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre, la faiblesse persistante de son activité publicitaire ayant contrebalancé la forte croissance de son activité "cloud".

Baidu, comme d'autres géants de la technologie en Chine, a investi massivement dans le développement de ses capacités d'intelligence artificielle, ce qui l'a aidé à capter la demande des entreprises qui adoptent de plus en plus l'IA pour accélérer leurs opérations et leur productivité.

Toutefois, la vigueur de son activité "cloud" n'a pas suffi à amortir le choc des baisses enregistrées dans son unité depublicité - sa principale source de revenus - qui a eu du mal à rebondir sur un marché publicitaire très concurrentiel.

La faible demande des consommateurs et la crise prolongée du secteur immobilier ont entravé l'économie chinoise, réduisant les dépenses des annonceurs.

Les actions de Baidu BIDU.O cotées aux États-Unis ont chuté de plus de 4 % dans les premiers échanges, même si la société a réorganisé ses segments de reporting pour se concentrer davantage sur ses activités basées sur l'IA et apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les défis du marché de la publicité.

Le chiffre d'affaires de l'activité principale de Baidu alimentée par l'IA, qui comprend son unité de cloud, ses applications d'IA et sa division robotaxi, a dépassé 11 milliards de yuans (1,61 milliard de dollars) au quatrième trimestre et a représenté 43 % du chiffre d'affaires général de l'entreprise.

L'IA est devenue le "nouveau cœur de Baidu", a déclaré le directeur général Robin Li, ajoutant que les services en nuage de l'entreprise étaient de plus en plus reconnus par les entreprises tandis que ses applications d'IA, telles que la plateforme de codage vibratoire Miaoda, ont gagné en popularité auprès des utilisateurs.

Henry He, directeur financier de Baidu, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats que l'entreprise maintiendrait son rythme d'investissement dans l'IA, qui a totalisé plus de 100 milliards de yuans au cours des trois dernières années.

La société a déclaré un revenu total de 32,74 milliards de yuans pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation des analystes de 32,62 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action était de 10,62 yuans, contre 9,25 yuans estimés par les analystes.

Au début du mois, Baidu a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars et sa toute première politique de dividendes, soulignant l'importance accrue accordée au rendement pour les actionnaires. La société a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de verser son premier dividende d'ici la fin de l'année.

(1 $ = 6,8395 yuans chinois renminbi)