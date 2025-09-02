Le chiffre d'affaires annuel de Zscaler dépasse les estimations grâce à la vigueur de la demande en matière de cybersécurité

Zscaler ZS.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur une demande robuste pour ses services de cybersécurité alors que les entreprises modernisent leur infrastructure pour s'adapter à l'IA, ce qui a fait grimper ses actions de 3 % dans les échanges prolongés.

L'augmentation de la cybercriminalité et des piratages, associée à l'adoption rapide de l'intelligence artificielle générative, a incité les entreprises à accroître leurs investissements dans la cybersécurité afin de protéger leur infrastructure numérique et leurs données sensibles.

Zscaler, qui est principalement en concurrence sur le marché à croissance rapide de l'accès sécurisé à la périphérie (SASE), a conclu son acquisition de Red Canary pour 675 millions de dollars au début du mois d'août, élargissant ainsi ses capacités et se positionnant de manière plus compétitive sur le marché de la sécurité axée sur l'IA.

"Nous développons rapidement notre portefeuille de sécurité de l'IA pour faire face aux risques émergents des modèles et applications de l'IA", a déclaré la directrice générale Jay Chaudhry dans un communiqué.

Zscaler prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 3,27 et 3,28 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le premier trimestre, elle prévoit des recettes comprises entre 772 et 774 millions de dollars, supérieures à l'estimation de 750,7 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 719,2 millions de dollars au cours du quatrième trimestre clos le 31 juillet, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 706,9 millions de dollars.

Elle a affiché un bénéfice ajusté de 89 cents par action pour le trimestre, également supérieur aux attentes de 80 cents.