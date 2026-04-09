Le chiffre d'affaires annualisé de l'unité cloud d'Amazon en matière d'IA dépasse les 15 milliards de dollars, selon le directeur général Jassy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les services d'IA de l'unité de cloud computing d'Amazon génèrent un chiffre d'affaires annualisé de plus de 15 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Andy Jassy. C'est la première fois que l'entreprise communique des chiffres sur une activité qu'elle a soutenue avec des milliards de dollars d'investissement.

Ce chiffre, basé sur les résultats du premier trimestre, représente environ 10 % du chiffre d'affaires de 142 milliards de dollars d'Amazon Web Services et fait suite à des années d'attente de la part des investisseurs et des analystes.

Cette révélation est l'une des nombreuses annonces faites par M. Jassy jeudi dans sa lettre annuelle aux actionnaires, qui dresse un portrait de plus en plus confiant des ambitions du géant technologique en matière d'intelligence artificielle.

Les actions d'Amazon AMZN.O étaient en hausse de 1,5 % dans les échanges avant bourse.

À l'instar de ses rivaux, Amazon est sous pression pour prouver que ses dépenses en matière d'IA sont rentables. Le géant du commerce électronique a prédit en février que ses dépenses d'investissement s'élèveraient à 200 milliards de dollars cette année, principalement axées sur le développement et l'infrastructure de l'IA, un chiffre qui a effrayé les investisseurs et alimenté les craintes d'une bulle industrielle.

"Nous n'investissons pas (...) sur une intuition", a déclaré M. Jassy.

"Sur les dépenses en capital d'AWS que nous prévoyons de dépenser en 2026, dont une grande partie sera monétisée en 2027-2028, nous avons déjà des engagements de clients pour une partie substantielle de ces dépenses."

Le chiffre d'affaires de l'IA "augmente rapidement" et l'activité cloud se développerait encore plus rapidement sans les contraintes de capacité auxquelles l'industrie technologique est actuellement confrontée, a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté le mois dernier que M. Jassy avait déclaré lors d'une réunion interne que l'IA pourrait aider Amazon Web Services à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 600 milliards de dollars , soit le double de son estimation précédente.

Cependant, tout en investissant dans l'IA, Amazon a également supprimé environ 30 000 emplois au cours des derniers mois afin de réduire la bureaucratie, de se débarrasser des activités peu performantes et de compenser les embauches excessives de l'ère pandémique.

BOOM DES PUCES PERSONNALISÉES

M. Jassy a également souligné la croissance rapide des activités d'Amazon dans le domaine des puces personnalisées, les grandes entreprises technologiques développant leurs propres processeurs pour réduire leur dépendance vis-à-vis des coûteuses puces d'IA de Nvidia.

Cette activité, qui comprend les processeurs Graviton, les puces d'IA Trainium et les cartes réseau Nitro, a doublé son chiffre d'affaires annualisé pour atteindre plus de 20 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars annoncés lors des résultats du quatrième trimestre.

La mesure du taux d'exécution du chiffre d'affaires permet de projeter les performances annuelles en extrapolant les ventes actuelles.

M. Jassy a laissé entendre qu'Amazon pourrait éventuellement vendre les puces à des clients extérieurs. Son rival Google a réussi à mettre en place une stratégie similaire, en concluant un accord en octobre de l'année dernière pour fournir au créateur de Claude, Anthropic, un million de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

"Il y a une telle demande pour nos puces qu'il est tout à fait possible que nous en vendions à des tiers à l'avenir", a déclaré M. Jassy.