Le chef par intérim des services secrets américains envisage de licencier des centaines d'employés, selon CNN

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, paragraphes 4 et 5)

Bill Pulte, chef par intérim des services de renseignement américains, envisage de supprimer des centaines d'emplois au sein du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), a rapporté vendredi CNN, alors qu'il s'apprête à prendre les rênes de la vaste communauté du renseignement américaine.

Citant deux sources proches du dossier, CNN a rapporté que M. Pulte, responsable fédéral de la réglementation du logement et fidèle de Donald Trump, s'est présenté à son nouveau poste avec un jour d'avance jeudi, après avoir demandé la liste de tous les employés du bureau afin de pouvoir évaluer s'il fallait les licencier.

L’ODNI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cet article, qui indiquait que M. Pulte avait rencontré des avocats et des membres du personnel lors de sa visite.

Le démocrate Jim Himes, membre de haut rang de la commission permanente spéciale sur le renseignement de la Chambre des représentants, a déclaré que si cette information était vraie, elle montrait pourquoi M. Pulte « ne devrait jamais occuper ne serait-ce qu’une minute le poste de directeur du renseignement national, une fonction pour laquelle il n’est légalement pas qualifié ».

« M. Pulte doit s’attendre à ce que la commission du renseignement examine de près toutes les mesures qu’il prendra au cours de ce qui devrait être un mandat très court à ce poste, y compris toute décision relative au personnel ou toute déclassification », a ajouté M. Himes dans un communiqué. Le président Donald Trump a nommé M. Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national au début du mois, promouvant ainsi un fidèle de son parti sans aucune expérience en matière de sécurité nationale, alors que le pays est en guerre et que les tensions mondiales sont vives. Face à la levée de boucliers politique suscitée par ce choix, Trump a ensuite nommé Jay Clayton, procureur fédéral en chef de Manhattan, pour occuper ce poste de manière permanente, mais il a ensuite semé le doute à ce sujet mercredi en ordonnant le report soudain de l’audition de confirmation de Clayton afin de forcer le Congrès à adopter un projet de loi strict sur l’identification des électeurs.

L’ODNI supervise le principal service de renseignement étranger, la CIA (Agence centrale de renseignement), ainsi que la NSA (Agence nationale de sécurité), cette immense agence qui intercepte les communications étrangères et contribue à défendre les États-Unis contre les cyberattaques. M. Pulte remplace Tulsi Gabbard, qui a démissionné de son poste le mois dernier .

Son dernier jour en fonction est vendredi. Selon CNN, l’arrivée de Pulte à l’ODNI jeudi a pris le personnel au dépourvu, y compris Gabbard, qui n’avait été brièvement prévenue de cette visite. Au début du mois, Reuters avait rapporté que les responsables avaient informé le personnel du bureau du chef des services de renseignement américains de s’attendre à des réductions d’effectifs importantes dans les mois à venir, à la suite des déclarations de Donald Trump indiquant qu’il souhaitait que le nouveau directeur par intérim réduise les effectifs de l’agence.

Gabbard a déjà réduit les effectifs de l’agence d’environ 40 % depuis sa prise de fonction l’année dernière.