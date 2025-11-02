Le chef du Pentagone préconise des liens plus étroits avec le Viêt Nam dans le cadre de négociations prolongées sur la fourniture d'armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hegseth arrive à Hanoi après des réunions en Malaisie

*

Des entretiens devraient avoir lieu sur la fourniture d'avions militaires C-130, selon des sources

*

Les hélicoptères Chinook et S-92 pourraient également être concernés, selon une source

(Ajout du contexte au paragraphe 2 et de l'accord sur l'héritage de la guerre au paragraphe 6) par Francesco Guarascio et Phuong Nguyen

Les Etats-Unis souhaitent renforcer leurs liens militaires avec le Vietnam, a déclaré dimanche le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth au début d'une visite à Hanoi, dans le cadre de discussions prolongées sur la fourniture potentielle d'équipements militaires à l'ancien ennemi de Washington.

Le pays d'Asie du Sud-Est, qui dépend fortement des armes russes, cherche depuis des années à diversifier son arsenal. Les pourparlers avec les États-Unis, qui ont levé un embargo sur les armes en 2016, ont pris de l'ampleur sous l'administration Biden, mais n'ont pas encore abouti à une annonce officielle sur les principaux articles.

"Une coopération militaire plus approfondie () profitera à nos deux pays", a déclaré M. Hegseth, qui est arrivé dans la capitale vietnamienne après des réunions en Malaisie avec des homologues asiatiques , avant de rencontrer le ministre de la défense Phan Van Giang.

Les États-Unis ont déjà livré trois garde-côtes aux garde-côtes vietnamiens et trois avions d'entraînement T-6, sur une commande de 12, et ont l'intention d'en faire plus, a-t-il ajouté.

AVIONS ET HÉLICOPTÈRES EN DISCUSSION

Dans un communiqué, le ministère vietnamien de la défense a déclaré que les deux gouvernements avaient convenu de continuer à promouvoir la coopération en matière de sécurité, y compris dans des domaines tels que la défense.

Il a également salué la signature, vendredi, d'un accord visant à approfondir la coopération en matière d'assainissement de l'héritage de la guerre, notamment en ce qui concerne la décontamination de la dioxine.

Les discussions sur les livraisons d'armes américaines devraient dominer l'ordre du jour, selon deux sources vietnamiennes informées de la question.

Toutes deux ont mentionné les avions de transport militaire Lockheed Martin LMT.N C-130 Hercules parmi les points à discuter. Un fonctionnaire américain a également confirmé que les C-130 seraient abordés lors des négociations.

Une des sources vietnamiennes a déclaré que la fourniture d'hélicoptères américains pourrait également être discutée, en particulier les Lockheed Martin S-92 et les Boeing BA.N Chinooks.

AÉROPORT POUR LES HÉLICOPTÈRES CHINOOK

Il n'était pas clair si un accord ou une annonce serait fait dimanche, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car l'information n'était pas publique.

Boeing a renvoyé les questions sur le sujet aux deux gouvernements.

Le gouvernement vietnamien, le Pentagone et Lockheed Martin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Reuters a rapporté l'année dernière des discussions pour la vente d'avions C-130 au ministère vietnamien de la défense, et en juillet un accord préliminaire sur deux hélicoptères S-92 après des années de discussions sur le sujet avec les forces de sécurité publique du pays.

L'achat éventuel de deux ou trois hélicoptères Chinook par la police vietnamienne est également en cours de discussion, a déclaré l'une des sources.

En décembre, un journal contrôlé par la police a déclaré qu'un nouvel aéroport en cours de développement près de Hanoi pourrait accueillir des hélicoptères Chinook CH-47D et d'autres modèles.

Le Chinook est le seul appareil mentionné dans le rapport qui n'est pas utilisé par les forces vietnamiennes.