Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le chef du Hamas à Gaza contaminé par le nouveau coronavirus Reuters • 01/12/2020 à 13:40









GAZA, 1er décembre (Reuters) - Le chef du Hamas à Gaza, Yehia al Sinwar, a été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi un porte-parole du mouvement islamiste palestinien. Yehia al Sinwar, âgé de 58 ans, "suit les conseils des autorités sanitaires et prend des mesures de précaution", a précisé le porte-parole, ajoutant qu'il poursuivait l'exercice de ses fonctions sans changement. L'ancien chef de l'appareil de sécurité du Hamas a pris la tête du mouvement à Gaza en 2017, six ans après avoir été libéré lors d'un échange de prisonniers avec Israël après plus de 20 ans en détention. Gaza a fait état de près de 21.000 cas de contamination au coronavirus pour 111 décès depuis le début de l'épidémie. (Nidal Almughrabi; version française Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.