Le chef des transports américains s'entretiendra avec M. Trump de l'avenir de Spirit

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Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi qu'il parlerait au président Donald Trump de l'avenir de la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, qui lutte pour sortir de la faillite.

"Le président a dit de jeter un coup d'œil. Et c'est mon patron. Nous allons donc nous pencher sur la question", a déclaré M. Duffy lors d'un événement consacré à la réforme du contrôle du trafic aérien. Plus tôt dans la journée, M. Trump a déclaré à la chaîne CNBC qu'il aimerait bien que quelqu'un rachète Spirit, ajoutant: "C'est 14 000 emplois, et peut-être que le gouvernement fédéral devrait aider cette entreprise"